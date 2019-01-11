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CHP, ambalajlı suların araştırılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 17:51 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ağır metal içerdiği iddia edilen ambalajlı sularla ilgili araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ağır metal içerdiği iddia edilen ambalajlı sularla ilgili araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.
CHP'li Özgür Özel tarafından verilen önergede, ambalajlı suların izinlendirilmesi çalışmalarının İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülmesi, üretim izni verilen bütün ambalajlı suların da Sağlık Bakanlığı'nca denetlenmesi gerektiği kaydedildi. İlgili mevzuat gereği, yılda en az 4 kez İl Sağlık Müdürlükleri, 1 kez de Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi gereken su üretim tesislerinde dolumu yapılarak piyasaya sunulan suların, aynı zamanda piyasa denetimlerinin gerçekleştirilmesinin de zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Önergede, "Denetimlerde suyun etiket bilgileri, ambalajlar ve kapaklarının incelenmesi gerekmekte, incelenen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak su niteliğinin uygun olup olmadığının denetlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır" denildi.
Özgür Özel, piyasada bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız ambalajlı içme sularının incelenmesi, dolum yapılan su üretim tesislerinde halk sağlığını etkileyecek bir sorun olup olmadığının belirlenmesi, denetim faaliyetlerinde eksiklik bulunup bulunmadığı, sorunlu içme sularının piyasaya sunulmasında hangi kurumların sorumluluklarının bulunduğunun açığa çıkarılmasının araştırılmasını istedi. Özel, bu gerekçelerle Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

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