CHP Ankara aday tanıtım toplantısı

Üçüncü olarak hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş da aynı politikayı savunuyor. Hangi partiden, hangi inançtan olursa olsun sorunları varsa, o sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur. Biz insanları seviyoruz ve sorunlarını çözmek için her türlü çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Çünkü harcanan her para milletin parasıdır ve millete hesabına vermek zorundayız. Sayın Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını millete ve Ankaralılara verecek." açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaları durumunda herkesin aşına ve işine saygı gösterileceğini bildiren Kılıçdaroğlu, ikinci olarak her kuruşun hesabını millete vereceklerini kaydetti.

Trump'ın, "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz." şeklindeki sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin ama en sert tepki gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum; bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez. Dünyada yaşayan hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır. Hangi gerekçeyle söylüyorum bunu? Çünkü bu ülkede egemen güçlere teslim olmamak için mücadele eden bir Kuvayımilliye vardı. Kuvayımilliyeci'ler vardı Anadolu'nun her bölgesinde, her kimlikten, her inançtan insanlar, kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele ettiler. Bizler onların torunlarıyız. Ve onlar sonra CHP'yi kurdular. CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak egemen güçlere karşı inatla, kararlılıkla mücadele etmek demektir. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir. CHP savaş meydanlarında kurulan bir partidir. O nedenle Batı'nın egemen güçleri iktidarı kolayca tehdit ediyorlar. Sabaha kadar bekliyor, acaba sabah olsa da ben bir Trump'ı arasam diye. Bakabiliyor musunuz? Geldiğimiz noktayı görüyor musunuz?"