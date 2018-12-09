HABER

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 09.12.2018 07:58 | Son Güncelleme

CHP Ankara adayını henüz belirleyemezken, kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın öne çıktığı konuşuluyor. Çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleşmesi amaçlanırken Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş ile de bir görüşme yapacağı öğrenildi.

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP, aday açıklamadığı illere ilişkin isimlendirme çalışmalarını sürdürürken Ankara’da Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım giderek öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara adayının netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş ile yarın görüşebileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin dikkat çekici noktasının Ankara adayı olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda iki parti liderinin görüşmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bugün bir araya gelebilecekleri, bu olmazsa önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleştirilmesi ve ittifak görüşmelerinin de sonuçlandırılması planlanlanıyor. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ara ara temasları sürdürdüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'IN ŞANSI AZALDI

Parti kulislerinde, ikinci kez CHP’den adaylığı gündemde olan eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şansının giderek azaldığı savunuluyor. Kulislerde, “Mansur Bey’in ikinci kez gündeme gelmesi tabanda tepki çekiyor. Geçen seçimlerden sonra kısa sürede istifa etmesi, kendisinin kontenjanından belediye meclisine girenlerin de partiden ayrılmaları, ‘biz CHP’li değiliz’ izlenimi bıraktı. Yine ‘rozetsiz aday’ konusundaki değerlendirmeleri var. Kendisi yalanladı ama CHP’den aday olup seçildikten sonra İYİ Parti’ye geçeceği iddiaları da eklenince mesafe açıldı. Parti kamuoyunda soğukluk iyice arttı. Ancak bu noktada Genel Başkan’ın tavrı belirleyici olur” değerlendirmesi yapılıyor. Parti kulislerinde Yavaş’ın adaylığı durumunda sahada geçen seçimde yaşanan sorunların tekrarlanabileceği bu konuda örgütlerden gelen itirazların da genel merkez tarafından bilindiği vurgulanıyor.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM ÖNE ÇIKTI

Parti kulislerinde, Ankara’dan gösterilecek aday konusunda eski Ankaragücü Başkanı ve halen Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım’ın bir adım öne çıktığı dile getiriliyor. Yıldırım’ın CHP tabanı ile hiçbir sorun yaşamadığı, farklı gruplaşmalar içinde yer almadığı vurgulanıyor. Kulislerde Yıldırım için, “Geçen seçimlerde aday gösterilmedi, parti için çalışmaya devam etti. Genel Başkan’ın başdanışmanlığını yapıyor. İşadamı ve mülkiyeli. Yeni bir yüz ve isim. Diğer parti tabanlarından; sağdan, HDP’den oy alabilir. Bu toplum kesimleriyle ilgili hiçbir olumsuz söylemi olmamış. Ayrıca Ankaragücü başkanlığı nedeniyle farklı kitlelerle de sıkı bağları var. Parti örgütü dışlamıyor” düşünceleri dile getiriliyor.

CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan’ın da ismi gündemde. Kuşoğlu’nun parti ve Meclis’te önemli görevler üstlendiği ancak görev verilirse aday olabileceği belirtiliyor.

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
AK Parti'de istifalar başladı iddiası! AK Parti'de istifalar başladı iddiası!
HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019 yerel seçim Ankara CHP Cengiz Topel Yıldırım Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Okuyucu Yorumları 7 yorum
chp manisadan profili iyi bir adayçıkarırsa şansı çokyüksek akp mhp birleşmesi çoğu akpliler oy vermiyor
kardesim kripto akp li olan ve gorevi chp yi itibarsizlastirmak olam.n k.k. asla padtinin iyiligi icin birsey yapmaz, gor bak manisa adayi itibarsiz birisi olacaktir.
he ya ikisi birleşince seçmenler hdp adayına verirler. Ama sen şunu da unutmuşsun CHP li seçmence hdp tuylensin diye hdp verir o zaman da hdp adayı kazanır senin mantıkla yola çıkınca bu sonuç çıkıyor.
CHP bu kafa ile giderse birak ankara istanbul hayalini elindeki hatay sinop giresun zonguldak yalova aydin eskisehir i kaybeder belediye başkanı rozetsiz olmalı belediyler yandaşların rant sagladigi ahbap çavuş ilişkisi içinde arpalık olarak kullanildigi yer degildir. CHP ankarada yuzde 24 oy ile ankarayi nasil alacak kim tanır cengiz topel CHP 30 yildir ankara istanbulu neden alamaz tarihte ilk defa mansur yavaş ile CHP ankarada yüzde 44 almıştır.. anaranin tek şansı mansur yavaştır yoksa şimdiden kayseriyi persilvanyaya tasiyan fetosu ozhaseki ye hayirli olsun
sn kılıcdaroğlu en uygun aday sensin orda başgan olur biraz tecrübe kazanırsın ne diye macera arıyıorsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de CHP'nin adayı kim olacak? Kamil Okyay Sındır'da adaylığını duyurdu

CHP'de İzmir için bir aday daha!

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

AK Parti'de istifalar başladı iddiası!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu!

Başkenti hareketlendiren paylaşım! Yeni bir ittifak mı yapılacak?

Başkenti hareketlendiren paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.