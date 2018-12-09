CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP, aday açıklamadığı illere ilişkin isimlendirme çalışmalarını sürdürürken Ankara’da Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım giderek öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara adayının netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş ile yarın görüşebileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin dikkat çekici noktasının Ankara adayı olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda iki parti liderinin görüşmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bugün bir araya gelebilecekleri, bu olmazsa önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleştirilmesi ve ittifak görüşmelerinin de sonuçlandırılması planlanlanıyor. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ara ara temasları sürdürdüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'IN ŞANSI AZALDI

Parti kulislerinde, ikinci kez CHP’den adaylığı gündemde olan eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şansının giderek azaldığı savunuluyor. Kulislerde, “Mansur Bey’in ikinci kez gündeme gelmesi tabanda tepki çekiyor. Geçen seçimlerden sonra kısa sürede istifa etmesi, kendisinin kontenjanından belediye meclisine girenlerin de partiden ayrılmaları, ‘biz CHP’li değiliz’ izlenimi bıraktı. Yine ‘rozetsiz aday’ konusundaki değerlendirmeleri var. Kendisi yalanladı ama CHP’den aday olup seçildikten sonra İYİ Parti’ye geçeceği iddiaları da eklenince mesafe açıldı. Parti kamuoyunda soğukluk iyice arttı. Ancak bu noktada Genel Başkan’ın tavrı belirleyici olur” değerlendirmesi yapılıyor. Parti kulislerinde Yavaş’ın adaylığı durumunda sahada geçen seçimde yaşanan sorunların tekrarlanabileceği bu konuda örgütlerden gelen itirazların da genel merkez tarafından bilindiği vurgulanıyor.