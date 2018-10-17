CHP Ankara Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Dün üye olanından en eski üyesine kadar hep beraber, CHP'nin bütün insan kaynağını harekete geçirip iktidara 31 Mart'ta gereken dersi vermemiz gerekiyor. Bizim kendi içimizdeki hiçbir tartışma, hiçbir farklı fikir, Adalet ve Kalkınma Partisine karşı olan mücadelemizden daha kıymetli değildir." dedi.

Partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki "Ankara Bölge Toplantısı"nın açılışında konuşan Salıcı, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik anlamda ağır bir sürece doğru gittiğini savundu.

AK Parti'nin, bir ekonomik kriz sürecinde "yoksulluğu, yasakları, yolsuzluğu ortadan kaldıracağız" diye 2002'de iktidara geldiğini hatırlatan Salıcı, o dönemde yazar kasanın Başbakanlık merdivenlerine atıldığını ancak bugünkü ortamda kendini yakma girişimlerinin, intiharların yaşandığını ileri sürdü.

CHP'nin birçok konuda görüş beyan edip çalışmasına rağmen, basında yeterli yer bulamadığını anlatan Salıcı, partisinin mücadeleyi bırakmayacağını, programından, altı okundan, kurucularından, anti emperyalist mücadelesinden, Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmeyeceğini vurguladı.