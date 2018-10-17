CHP Ankara Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Dün üye olanından en eski üyesine kadar hep beraber, CHP'nin bütün insan kaynağını harekete geçirip iktidara 31 Mart'ta gereken dersi vermemiz gerekiyor. Bizim kendi içimizdeki hiçbir tartışma, hiçbir farklı fikir, Adalet ve Kalkınma Partisine karşı olan mücadelemizden daha kıymetli değildir." dedi.
Partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki "Ankara Bölge Toplantısı"nın açılışında konuşan Salıcı, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik anlamda ağır bir sürece doğru gittiğini savundu.
AK Parti'nin, bir ekonomik kriz sürecinde "yoksulluğu, yasakları, yolsuzluğu ortadan kaldıracağız" diye 2002'de iktidara geldiğini hatırlatan Salıcı, o dönemde yazar kasanın Başbakanlık merdivenlerine atıldığını ancak bugünkü ortamda kendini yakma girişimlerinin, intiharların yaşandığını ileri sürdü.
CHP'nin birçok konuda görüş beyan edip çalışmasına rağmen, basında yeterli yer bulamadığını anlatan Salıcı, partisinin mücadeleyi bırakmayacağını, programından, altı okundan, kurucularından, anti emperyalist mücadelesinden, Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmeyeceğini vurguladı.
İktidarın, Türkiye'yi 16 senenin sonunda çok daha kötü bir yere getirdiğini savunan Salıcı, "Adında 'adalet' var, 430 kilometre adalet yürüyüşü yaptı bu parti. İstanbul asfaltına hasret olduğumuz için yapmadık, bu ülkede adalet olmadığı için yaptık. 2002'de iktidara geldiklerinde üretici fiyatları enflasyonu yüzde 32'ydi, şu anda yüzde 46. İsmindeki 'adelet'i kaybetmişti, ismindeki 'kalkınma'yı da kaybetmiş durumda." diye konuştu.
Türkiye'de 31 Mart 2019'da yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Salıcı, bu seçim sürecinde CHP'nin, Türkiye'nin kurucusu, kurtuluşun partisi olmanın, ülkeyi çok partili hayatla, sosyal demokrasiyle, solla tanıştırmanın getirdiği ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.
- "Hangi dış mihrak sufle verdi"
"Bizim hep beraber, bütün CHP'liler olarak bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirip 31 Mart seçimlerinde mevcut iktidarı geriletecek bir siyasi sonucu alma gibi bir yükümlülüğümüz var." diyen Salıcı, şunları ifade etti:
"Dün üye olanından en eski üyesine kadar hep beraber, CHP'nin bütün insan kaynağını harekete geçirip iktidara 31 Mart'ta gereken dersi vermemiz gerekiyor. Bizim kendi içimizdeki hiçbir tartışma, hiçbir farklı fikir, Adalet ve Kalkınma Partisine karşı olan mücadelemizden daha kıymetli değildir. Kıymetli olan partinin programında yazan Türkiye'ye ulaşma idealimizdir, kıymetli olan büyük saygı, sevgi duyduğumuz, gönülden bağlı olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin, hedeflerinin, Türkiye'nin ilkeleri ve hedefleri olmasını sağlama çabamızdır."
Salıcı, yaşanan ekonomik sıkıntıları dış mihraklara havale etmeye çalışan bir iktidarın olduğuna değinerek, "Samanın ithal edilmesinin iyi bir şey olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisine hangi dış mihrak sufle verdi bilmiyorum ama bunu kendi iradesiyle yaptıysa, yaşadığımız bu krizin sorumlusu kendisidir. Eğer bunu birilerinden talimat alarak yaptıysa, o zaman açıkça 'dış mihrak' dediği güçlerin partisidir. Bu ülkenin milli ve yerli partisi değildir." dedi.
Toplantıya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu'nun yanı sıra Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak il teşkilatlarından partililer katıldı.
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