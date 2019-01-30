CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, projelerini açıkladı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak ve şahsımın ki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakar ışıklarını sökmek olacaktır” dedi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ATO Congresium’da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda projelerini açıkladı. Yavaş, yaptığı konuşmada, “Gerginlikten, çekişmeden, kavgadan yorulmuş olduğuna inandığımız Ankaramıza söz veriyoruz. Bizler kavgaya, çatışmaya, husumete gelmiyoruz. Tam tersine; kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Çok istiyor ve yürekten inanıyoruz ki; 1 Nisan’da yeni bir sabaha uyandığımızda, ülkemizin siyasi Başkent’i Ankara’mız, huzurun da Başkent’i olmaya başlayacaktır. Çünkü bizler, nefret dilini kendimizden uzak tutacağız. Sevgi ekip, sevgi biçeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, 5 buçuk milyon Ankaralıyla birlikte bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. İşte bundan dolayıdır ki, 31 Mart akşamı seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış saymayacağız. Bu savaş değil ki. Ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz. Biz bu seçimi, Ankara halkının bize sadece beş yıl için verdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Oy veren, vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi; izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacaklarını kaydeden Yavaş, "Kim olursa olsun, karşımızdakini herhangi bir partinin taraftarı olarak değil, bütün kimliklerden bağımsız, sadece ve sadece insan olarak göreceğiz. Kim olursa olsun, taşıdığı hiçbir sıfat, herhangi birini veya bir grubu öncelikli yapmayacaktır. Göreve başladıktan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Partizanlık, akrabalık veya başka aidiyetlere asla prim vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Belediye çalışanlarının hepsini mesai arkadaşları olarak kabul edeceklerini vurgulayan Yavaş, “Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ekmekle oynamak bize yakışmaz. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım bu Mansur Yavaş’ın sözü. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız. Bu kent yönetilirken betonlaşma uğruna insan gerçeği ihmal edildi, yok sayıldı. Beton severler kazandı ama insanımız kaybetti. Kendi yüksek ama ruhu olmayan binalarımız oldu. Sosyal hayatımız, vasıflarımız, güzel özelliklerimiz büyük darbe aldı. Maalesef şehrimiz insana göre değil, araçlara göre planlandı” şeklinde konuştu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, şöyle konuştu:

“Belediyecilikte hepimizin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var Şehirlerin havası, suyu, yeşili, taşı toprağı, tarihi dokusu ve tüm canlıları, seçilen başkanın keyfince kullanacağı bir şekilde kendi mülkiyetine geçmiyor. Tüm bu değerler, gelecek nesillerin bizlere emaneti Bunları korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere emaneti sağlam olarak teslim etmeyi görev olarak kabul edeceğiz. Bizler bilimle, ortak akılla ve çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talibiz. Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. İnsanların güvenli bir şekilde kullanabileceği, toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız. Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz.”

“Ankaramızı betona değil yeşile boğacağız”

Sosyal yardımlara devam edeceklerini söyleyen Yavaş, “Yardımları yaparken asla kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide ettirmeyeceğiz. Ayrıca, yardım yaptığımız ailelerin çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile ilgilenip, hem de okuyup meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Bizim yöneteceğimiz Ankara’da trafik ışıklarında bekleyip yardım isteyen kimseyi göremeyeceksiniz. Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz. Çevreci ve yeşil enerjiyi her alanda kullanacak ve teşvik edeceğiz. Yeşil kuşakla çevrilmiş Ankara’nın içerisinde, peyzaj betonuyla kuşatılmamış doğal park ve yaşam alanlarıyla kente nefes aldıracağız. Ankaramızı betona değil yeşile boğacağız” diye konuştu.

Bir yandan kentin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması için gerekli bütün hamleleri yaparken, diğer yandan turizmde çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini kaydeden Yavaş, sağlık yatırımlarını desteklerken, “Akıllı Ankara Projesi” ile de insanların hayatını kolaylaştırmayı; kadınlara, emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT), gençlere ve çocuklara, öğrencilere, engellilere, yaşlılara, esnafa, işsizlere ve yetimlerimize, huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Ankara’yı vaat ettiklerini anlattı. Yavaş, sokak hayvanlarının özgürce dolaşacağı ve hayvanseverlerle buluşacağı barınaklar kuracaklarını da bildirdi.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır süren, yurt dışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına derhal son vereceğiz” diyen Yavaş, “Ankara dışından bitki getirme uygulamasına da son verip, belediyenin kullanacağı tüm ürünleri bitkileri Ankara’nın çevresindeki köylerden kasabalardan temin edeceğiz. Avrupa’nın köylüsünü değil, Ankara’nın köylüsünü zengin etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak"

Yavaş, şöyle devam etti:

"Ankara’mızın en önemli marka değerlerinden, yüzyılı devirmiş koca çınar Ankaragücümüzün Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi ve Gençlerbirliği’nin de yeniden Süper Lig’e dönerek büyük zaferlere imza atması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Şahsen lisanslı bir amatör sporcu olarak, sporun tüm çeşitlerinin destekleneceği bir yapının kurulmasını sağlayacağız. Sonuç itibariyle, hayat kalitesinde, dünyanın zirvesinde bir Ankara planlıyoruz. Rakiplerimin projeleriyle pek ilgilenmiyorum ama görüyorsunuz televizyondan ilk vaadi 55 bin kişilik stat yapmak. Ankara’nın doğru dürüst bir stadı yok. Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarını dışarıda yapıyor. Ankara’nın içini boşalttılar, kararttılar. Atatürk’ün bize emanet ettiği kenti tekrar yeni baştan inşa edeceğiz. Söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda ilk icraatımız makam araçlarını azaltmak ve şahsımın ki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakar ışıklarını sökmek olacaktır. Bizler Ankara halkı ile bütünleşeceğiz. Hiçbir özel işimize asla belediyenin araçlarıyla gitmeyeceğiz.”

Henüz seçim gerçekleşmeden bir projelerinin hayata geçmiş durumda olduğunu, içme suyunda dün yapılan yüzde 30’luk indirim ve fiyatların sabitlenmesinin daha işbaşına gelmeden gerçekleşen projeleri olduğunu anlatan Yavaş, "Keşke bu indirimi daha önce dile getirdiğimizde yapsalardı da Ankara halkının cebinden yüzde 30 eksiltilmemiş olsaydı. Bu parayla anneler çocuklarına neler alırdı? Bu fahiş fiyatlar yüzünden o çocuklar nelerden, nelerden mahrum kaldılar?” dedi.