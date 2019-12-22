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CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 22:40 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ankara İl Kurulu'muz, bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ankara İl Kurulu'muz, bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir" dedi.
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partiye aktif üyeliği bulunan CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini söyledi. Güvener, yaptığı açıklamada, "Parti üyemiz ve eski milletvekilimiz Sinan Aygün, bilindiği gibi inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Kamuoyunda tartışılan inşaatları ile ilgili mahkeme kararlarını mecrasından çıkarıp bu hukuksal süreci takip edeceğini Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere bazı belediye meclis üyelerimizi rencide edeceği bir mecraya götürmüştür. Bununla yetinmeyip bir televizyon kanalına verdiği demeçte de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında da rencide edici ifadeler kullanmıştır. Bunu değerlendiren Ankara İl Kurulu'muz bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bundan sonrası Ankara İl Disiplin Kurulu'nun yapacağı hukuki bir süreçtir. Kendisinin elbette ki yazılı ifadesine başvurulacaktır ve ona göre de disiplin kurulumuz gereğini yapacaktır" dedi.
'CHP'NİN İKTİDARINA GİDEN BU YOLDA KİMSE ENGEL KOYAMAYACAK'
Aygün'ün neden böyle bir açıklama yaptığını bilemediklerini aktaran Güvener, "Yapılan soruşturmalar sonucunda neye bağlandığı, nerden kaynaklandığı, neden olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Partimizi iktidara giden bu yolda bizi bu yoldan alıkoymak için nerelerde komplolar kurulursa kurulsun hangi partilimiz hakkında hangi değerli belediye başkanımız ve genel başkanımız hakkında ne tür kumpaslar kurulursa kurulsun biz bunları kesinlikle boşa çıkaracağız ve CHP'nin iktidara giden bu yolunda hiç kimse önümüze engel koyamayacaktır. 31 Mart sürecini herkesin içine sindirmesini ve sandıktan çıkan halkın iradesine saygı göstermesini herkesten istiyoruz. Türkiye'nin sorunları var. İktidarıyla ve muhalefetiyle beraber Türkiye'nin sorunlarını çözmemiz lazım ve bunun dışında bazı komplo ve kumpaslarla uğraşmamamız gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

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CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı

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