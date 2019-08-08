CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Medipol Üniversitesine usulsüz arsa tahsisi yapıldığını iddia ederek, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etmeli. Ne Ankara ne Türkiye'nin tek bir çakıl taşını bile ne bu vakfa ne bu bakana asla bırakmayacağız." dedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Gün geçmiyor ki Türkiye'nin bir yerinde özellikle İstanbul, Ankara'da Medipol hastanelerine kamu arazisi peşkeş çekilmiş olmasın." ifadesini kullandı.

Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, enerjisini temel sağlık hizmetleri yerine kendi hastanelerini ve kendi vakfını kamu olanaklarıyla büyütmeye harcadığını savundu.

Koca'nın kurucusu olduğu TEBA Vakfı'nın astronomik bir hızla büyüdüğünü, İstanbul'da, Ankara'da üniversite kurduğunu, 10 hastane sahibi olduğunu belirten Emir, vakfa ait arsaların arasında Ankara Garı Misafirhanesi'nin de yer aldığını söyledi.

Ankara Garı yerleşkesindeki tescilli tarihi alanda, 6 Temmuz 2018 tarihli imar planında emsalin 1,5 olarak gösterildiğini öne süren Emir, bunun, alana yeni ve çok geniş yapılaşma olanağı vermek anlamına geldiğini kaydetti. Emir, buranın bir devlet üniversitesi olan Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsis edileceğinin söylendiğini, ancak 2018'de plan notunda, özel üniversite alanı olarak tahsis edildiğini dile getirdi. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü: