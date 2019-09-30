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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

"15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralardan hangi şehit yakını ve gaziye ne kadar yardım yaptınız?"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralardan hangi şehit yakını ve gaziye ne kadar yardım yapıldığını sordu.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Bu yardım kampanyasına vatandaşların büyük oranda katılım sağladığını dile getiren Emir, "Orada toplanan paraların ne kadar olduğu, nasıl değerlendirildiği, nasıl şehit yakınlarına ve gazilere ulaştırıldığı hep soru işareti oldu." dedi.

Kampanya kapsamında 309 milyon liranın toplandığının yetkililer tarafından bildirildiğini ifade eden Emir, "1,5 yıl sonra 696 sayılı KHK ile bir vakıf kurmaya karar verdiler. Bu vakıf aracılığıyla şehit yakınları ve gazilere bu paraları ulaştıracaklardı. Biz bu 1,5 yıllık gecikmeyi sorduk ama öğrenemedik. Bunun üstüne vakfın kurulması da 1,5 yıl sürdü. Para toplandıktan sonra vakfın kurulması niye 3 yıl sürdü? O paraları başka türlü mü kullandınız?" diye konuştu.

"Vakfın yönetim kurulunun belli olmadığını; adresinin yanlış olduğunu" öne süren Emir, "Vakıf 10 milyon lira sermaye ile kurulmuş. Kalan 299 milyon lira nerede?" ifadelerini kullandı.

Emir, vakfın web sitesinin de bulunmadığına değinerek, "Bu, devletteki çürümenin apaçık göstergesi. Bağış kampanyası sonlandırılmamış. Vatandaş vermeye devam ediyor ama verdiği yer dipsiz kör bir kuyu. Bu paralardan kime ne kadar yardım yaptınız? 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralardan hangi şehit yakını ve gaziye ne kadar yardım yaptınız?" sorularını yöneltti.

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15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kampanya yardım

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