CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralardan hangi şehit yakını ve gaziye ne kadar yardım yapıldığını sordu.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Bu yardım kampanyasına vatandaşların büyük oranda katılım sağladığını dile getiren Emir, "Orada toplanan paraların ne kadar olduğu, nasıl değerlendirildiği, nasıl şehit yakınlarına ve gazilere ulaştırıldığı hep soru işareti oldu." dedi.

Kampanya kapsamında 309 milyon liranın toplandığının yetkililer tarafından bildirildiğini ifade eden Emir, "1,5 yıl sonra 696 sayılı KHK ile bir vakıf kurmaya karar verdiler. Bu vakıf aracılığıyla şehit yakınları ve gazilere bu paraları ulaştıracaklardı. Biz bu 1,5 yıllık gecikmeyi sorduk ama öğrenemedik. Bunun üstüne vakfın kurulması da 1,5 yıl sürdü. Para toplandıktan sonra vakfın kurulması niye 3 yıl sürdü? O paraları başka türlü mü kullandınız?" diye konuştu.