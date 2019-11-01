CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paraların nerede olduğu, kimlere verildiği, hangi gazilere, şehit yakınlarına verilip verilmediğinin Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmediğini belirterek, "Çünkü biz, hiçbir gazinin veya şehit yakının bu paralara bir şekilde kavuştuğunu, görmedik, duymadık, bilmiyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yetkililerin çağrısıyla milli dayanışma duyguları içerisinde şehit yakınları ve gaziler için yardım kampanyası başlatıldığını, kampanya ile şehit yakınları ile gazilere olanaklar yaratılacağının söylendiğini anımsattı.

Bu yardım kampanyasına vatandaşların bağışta bulunduğunu vurgulayan Emir, "O gün Sayın Bakana sorulduğunda bağışların 309 milyon liralık toplam birikim olduğu gururla ifade edildi. Biz de millet olarak bundan mutluluk duyduk. Bu paraların nerede olduğu, kimlere verildiği, hangi gazilere, şehit yakınlarına verilip verilmediği Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmedi. Çünkü biz, hiçbir gazinin veya şehit yakının bu paralara bir şekilde kavuştuğunu, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bizlere sürekli olarak gaziler ve şehit yakınlarından talepler ve 'bize hiçbir şey verilmedi' diye şikayetler geliyor." diye konuştu.