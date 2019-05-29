CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları altında ezilirken, hastalar da sistemin aksaklıkları nedeniyle yeterli ve kaliteli hizmet alamıyor. Bu durum haksız bir şekilde de olsa sağlık personeline şiddet olarak dönüyor." dedi.

Ünsal, Mecliste partisinden bazı milletvekilleriyle, sağlıkçılara yönelik şiddete dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi. "Onlar, sağlığımız için var, şiddeti haketmiyorlar", "Şifa veren ellere zarar vermeyin." yazılı dövizleri kürsüye asan Ünsal, sağlık çalışanlarının şiddete en çok maruz kalan kesim olduğunu belirtti.

"Sağlık sisteminin hem hastaları hem de çalışanları zorlayan kısmının" sağlık çalışanlarına şiddete neden olduğunu savunan Ünsal, "İhtiyaca göre dizayn edilmeyen sistem nedeniyle çok şiddet olayları yaşanıyor. Bu olaylara karşı ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmadığı için sağlıkçılar sürekli şiddet riskiyle yaşamak zorundadır." diye konuştu.

Türkiye'de hastane sayısının yüzde 13 ve doktor sayısının da yüzde 31 arttığını belirten Ünsal, buna karşı hasta sayısının da yüzde 260 artış gösterdiğini söyledi.