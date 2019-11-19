CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, hastaların yılda ortalama 9,7 kez muayene olduğunu, SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldığını söyledi.

Ünsal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SGK'nin içinde bulunduğu sıkıntıları, vatandaşın yaşadıklarını, bu işi yaşayan, bir sağlık işletmecisi, doktor, damdan düşen birisi olarak anlatmak istediğini belirten Ünsal, SGK'de yanlış yönetim ve birtakım eksiklikler nedeniyle halkın sağlığının riske girdiğini savundu.

Ünsal, SGK'nin, 2011-2015 yılları arasında bir sigorta şirketiyle anlaşma yaptığını, 100 milyona yakın alacağının oluştuğunu ancak zamanında bunu tahsis edemediği için sigorta şirketiyle anlaşmasını iptal ettiğini, hacze başladığını ancak haczin gerçekleşemediğini anlattı.

Sağlık Uygulaması Tebliği (SUT) maddesine göre tarama amaçlı muayene yapılamadığına işaret eden Ünsal, hastaneye gidildiğinde normalde check up yapılamayacağını ancak bir kılıf bulunduğunu belirtti. Ünsal, 170 farklı hastaya, 5 ila 10 arasında farklı branşta işlem yapıldığını gördüklerini ifade etti.