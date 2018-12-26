CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2019 yılı bütçesinde vergilerin işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin ve dar gelirlinin sırtından karşılanacağını savundu.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesinin kabul edildiğini, bütçenin tasarruf öngördüğünün söylendiğini dile getirdi.

"Tasarrufu işçinin, emeklinin, çalışanın, memurun yapacağının görüldüğünü" savunan Kaya, "(Kemer sıkılacak) diyorlar ancak dolar karşısında ücreti eriyen asgari ücretli nasıl kemer sıkacak?" diye sordu.

Bir sene önce asgari ücretle 425 dolar alınıyorken şimdi açıklanan 2020 TL zamlı asgari ücretle 381 dolar alınabildiğini belirten Kaya, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını söyledi.

2019 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan payın azaldığını, bu bütçenin, eğitim hiçbir sorununa derman olmayacağını öne süren Kaya, "2019 bütçesinde, eğitim sorunlarını çözecek yatırımlar için bir kuruşluk dahi pay ayrılmadı." görüşünü öne sürdü.

Bütçede, taşımalı eğitim sorununa çözümün olmadığını; sözleşmeli öğretmenlerin alınması için bütçeye pay konulmadığını ifade eden Kaya, "3 binden fazla engelli öğretmen ataması beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alınacağını açıkladı. Yasal zorunluluğa bile uymuyorlar. Öğretmen açığını kapatmak için de bütçeden pay ayrılmadı." değerlendirmesinde bulundu.