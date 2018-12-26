HABER

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 13:04 | Son Güncelleme

"2019 yılı bütçesinde vergiler işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin ve dar gelirlinin sırtından karşılanacak"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2019 yılı bütçesinde vergilerin işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin ve dar gelirlinin sırtından karşılanacağını savundu.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesinin kabul edildiğini, bütçenin tasarruf öngördüğünün söylendiğini dile getirdi.

"Tasarrufu işçinin, emeklinin, çalışanın, memurun yapacağının görüldüğünü" savunan Kaya, "(Kemer sıkılacak) diyorlar ancak dolar karşısında ücreti eriyen asgari ücretli nasıl kemer sıkacak?" diye sordu.

Bir sene önce asgari ücretle 425 dolar alınıyorken şimdi açıklanan 2020 TL zamlı asgari ücretle 381 dolar alınabildiğini belirten Kaya, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını söyledi.

2019 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan payın azaldığını, bu bütçenin, eğitim hiçbir sorununa derman olmayacağını öne süren Kaya, "2019 bütçesinde, eğitim sorunlarını çözecek yatırımlar için bir kuruşluk dahi pay ayrılmadı." görüşünü öne sürdü.

Bütçede, taşımalı eğitim sorununa çözümün olmadığını; sözleşmeli öğretmenlerin alınması için bütçeye pay konulmadığını ifade eden Kaya, "3 binden fazla engelli öğretmen ataması beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alınacağını açıkladı. Yasal zorunluluğa bile uymuyorlar. Öğretmen açığını kapatmak için de bütçeden pay ayrılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, bütçede en büyük artışın Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bütçelerinde yapıldığını belirterek, "2019 yılı bütçesinde vergiler işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin ve dar gelirlinin sırtından karşılanacak." dedi.

"Dünyada kitaplardan alınan vergiler sıfırlanırken Türkiye'de akıl almaz şekilde artırıldığına" değinen Kaya, "İnsanlar daha az okusun diye mi bunu yapıyorsunuz? Yazan, çizen, okuyan insanlardan bu kadar mı korkuyorsunuz?" diye sordu.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalarDevlet Bahçeli'den kritik açıklamalar
Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek (2)Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Bütçe Milli eğitim Bakanlığı YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.