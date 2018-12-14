CHP Ankara ve İstanbul adayı kim olacak? Sürpriz anket iddiası

İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da CHP’yi desteklemesi her iki büyükşehir için de pek çok ismin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP hem İstanbul hem de Ankara için yeni bir anket çalışması yaptırarak adayı belirleyecek. İki şehrin adayının yeni yıla kalabileceği ifade ediliyor.

KRİTİK ZİYARET KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Öte yandan dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ziyaret etmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

İmamoğlu'nun ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçiyor.

