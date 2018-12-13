CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan kriz akşam saatlerinde çözüldü. Kılıçdaroğlu ve Akşener kameraların karşısına geçereke ittifak yaptıklarını duyurdu. İttifaka göre 11 ilde CHP, 10 ilde İYİ Parti aday çıkaracak.

KRİZİ BALIKESİR ÇÖZDÜ

"CHP ile İYİ Parti arasında tıkanan kriz akşam saatlerinde CHP’nin Balıkesir’de aday gösterdiği milletvekili Ahmet Akın’ı geri çekip, İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’u destekleme kararı ile çözüldü." ifadelerini kullanan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 21 ildeki ittifakları yazdı.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYI CHP'DEN

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Aydın, Eskişehir, Muğla, Hatay ve Tekiridağ'da CHP aday çıkaracak ve İYİ Parti tarafından desteklenecek.

10 İLDE İYİ PARTİ

Balıkesir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Manisa’da ise İYİ Parti'nin çıkaracağı adayları CHP destekleyecek.

MERSİN'DE İKİ ADAY

Mersin içinse bir ittifak adayının olmadığını belirten Sarıkaya, "Mersin’de her iki parti de aday çıkaracak, ancak birbirlerine yönelik bir mücadele içinde olmayacak. Bu illerdin ilçelerine dönük de her iki parti aday belirleme sürecinde karşılıklı anlayış içinde hareket edecek." ifadelerine yer verdi.