CHP Antalya Milletvekili Arı:

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "2007-2017 yılları arasında devlet hastanelerine yapılan müracaat sayısı yüzde 86 artarken özel sektörde bu artışın oranı yüzde 194 olarak görünüyor. Bu da sistemli bir şekilde hastaların özel hastanelere yönlendirildiğini gösteriyor." dedi.

Arı, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin 81 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bir konu olduğunu anlatan Arı, Sağlık Bakanlığının güçlü olması hususunun herkes için önem arz ettiğini dile getirdi.

Sağlık sisteminin doğru işlemesinin herkes için kazanç olacağını vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"Gerek mevcut durumu gerek 2019 yılı yatırımlarını incelediğimizde ciddi eksikliklerin olduğunu tespit ettik. Sağlık personelinin bölgelere dağılımında ve ekonomik ihtiyacın hala var olduğu resmi verilerde ifade edilmektedir. Verilere göre yoğun şekilde yapılan hastanelere rağmen hala ciddi oranda yatak ihtiyacının bulunduğu görülmektedir. 2007-2017 yılları arasında hastanelere yapılan müracaat sayısı yüzde 86 artarken özel sektörde bu artışın oranı yüzde 194 olarak görünüyor. Bu da sistemli bir şekilde hastaların özel hastanelere yönlendirildiğini gösteriyor."

Arı, sağlık alanında hala sorunların mevcut olduğunu, bu sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

