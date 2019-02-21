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CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

"Tarım ve Orman Bakanı'nın ifade ettiği üzere bağışlanan ve tanzim satış mağazalarına teslim edilen ürünler halkımıza neden parayla satılmıştır?"

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ifade ettiği üzere bağışlanan ve tanzim satış mağazalarına teslim edilen ürünlerin halka neden parayla satıldığını sordu.

Özer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın, 12 Şubat'ta Twitter hesabında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kanalıyla kendilerine ulaşan Vahit ve Ali Uçak'ın, 36 bin 526 kilo domatesi bedelsiz olarak Antalya Kınık Tarım Kredi Kooperatifine teslim ettiği bilgisini paylaştığını belirtti.

Bağışa ilişkin yayınlanan irsaliyeleri gösteren Özer, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de resmi hesabından "Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için iki TIR ürünü bedelsiz olarak tanzim mağazalarına teslim ettik." paylaşımında bulunarak Uçak kardeşlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Özer, şöyle konuştu:

"Bakanın ifade ettiği üzere bağışlanan ve tanzim satış mağazalarına teslim edilen ürünler halkımıza neden parayla satılmıştır? İrsaliyelerde de belirtildiği üzere 36 bin 526 kilo domates bedelsiz olarak teslim edildiğine, karşılığı da yaklaşık 109 bin lira yaptığına göre bu para nerede kullanılmıştır? Tanzim satışlar için Uçak kardeşler gibi ürün bağışlayan başka şirketler, kurumlar ya da şahıslar var mıdır? Halden bedavaya alınan ürünlerin tüketiciye parayla satışı etik midir? Sayın Bakan bir açıklama yapmalıdır. Çünkü 1 kilo domatesin bile bedelsiz alınıp satılması doğru değildir."

Hibe edenlerle bir sorunları olmadığını belirten Özer, "Bir hayır işlemişler ama bunun halka tanzim satış mağazalarında satılması etik değil. Arkadaşların yaptıkları bu bağışların, tanzim satış mağazalarında bedelsiz dağıtılmasını isterdik. Bedelsiz olarak ikişer kilo dağıtsalardı, 18 bin kişiye domates yedirmiş olurlardı." diye konuştu.

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