CHP Antalya Milletvekili Zeybek: Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi hedefleniyor

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu anayasanın demokrasiyi, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini ve kuvvetler ayrılığını güçlendirecek düzenlemeleri içermesi gerektiğini söyledi.
Hükümetin düşündüğü anayasa değişikliğinin, bunları içermediğini savunan Zeybek, bu yönde ortaya atılan tartışmanın ise gündem değiştirmek için yapıldığını iddia etti.
Kuvvetler ayrılığını ve laiklik ilkesini, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak nitelendiren Zeybek, bağımsız yargının da hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamaya ve bağımsız bir yargıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:
"Bugün bunların yerine laiklik tartışılıyorsa amaç, demokratik bir Türkiye değil, din esaslarına dayalı teokratik bir cumhuriyettir. Hatta cumhuriyet de değil bir din devletidir. Burada hedef, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesidir. Böylece demokrasinin vazgeçilmezi olan laiklik ilkesini Anayasa'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Kuvvetler ayrılığını sağlamadan bu ülkede ne demokrasiyi geliştirebilirsiniz ne yargının bağımsızlığını sağlayabilirsiniz ne de insan haklarının gereğini yapabilirsiniz."
1982 yılında halk oylamasına sunulan ve kabul edildikten sonra defalarca değişiklik yapılan Anayasa'nın ilk dört maddesi şöyle:
I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
(AA)