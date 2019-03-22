MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manisa'mızda ve ülkemizde herkes kardeştir, bu kardeşliğin önüne hiçbir terörist örgüt ve onun odağı siyasi parti set çekemez. CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bunu bir kenara yazalım. Bugün bulunmamız gereken yer, milletin iradesinin devamı olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, burada mahalle sakinlerine hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını, iki eksenli bir seçim süreci yaşadıklarını belirten Pakdemirli, "Birinci eksende 24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vize Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023 yılına kadar yönetsin diyeydi. Bu vizenin devamı ve tasdiki için bu seçim çok önemli. Yoksa oy oranlarında herhangi bir erozyon olursa muhalefet partileri hemen önümüze seçim kozunu koyacak. Türkiye'nin yeni bir genel seçime ihtiyacı yok." diye konuştu.

Milletin her dönemde, en zor günlerinde AK Parti'ye destek olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: