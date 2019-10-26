"CHP, Atatürkçü çizgiden ve Ecevit geleneğinden ayrılalı çok oluyor"

İZMİR (AA) - DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına ilişkin, "O sözleri 3 yıl önce de söylese o zaman da bir ilçenin belediye başkanlığını yapıyordu. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan bir kişi Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini bilmeden başkanlık yapmasın. Tunç Bey, bunları söyleyebilecek ve savunabilecek en son kişidir. Çünkü temsil ettiği gelenek Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış, adaya özgürlüğü ve barışı getirmiş bir gelenektir." dedi.

Karakülçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soyer'in Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarını okuyunca inanamadığını, takip eden günlerde yaptığı açıklamaları okuyunca üzüntüsünün daha da arttığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde adaya huzurun geldiğini belirten Karakülçe, "Harekat Türkiye ve Türk milletinin yüz akıdır. Ecevit adaya huzur getirmek ve Türkler'in geleceğini teminat altına almak için bu harekatı düzenleme kararı almıştır. Tunç Bey, herhalde başka bir yerde yaşıyor. Kıbrıs'ta o zaman yaşananları bilmiyormuş gibi davranıyor." ifadesini kullandı.