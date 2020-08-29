CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yıldırım, ‘Ebru Timtik’ paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik’le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı M. Selim Kiraz’ın DHKP-C tarafından şehit edilmesinden sonra örgütün Türkiye sorumlusuyla beraber yakalanan ve cezaevindeyken girdiği açlık grevi sonrası ölen avukat Ebru Timtik’in ardından sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yer almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım da sosyal medya hesabından tepkilere yol açan paylaşımlarda bulunmuştu. Yıldırım, örgüt propagandası nedeniyle tepkilere yol açan paylaşımının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade vermesi için çağrılmıştı. Yıldırım’ın ilerleyen saatlerde avukatıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Yıldırım’ın paylaşımlarına birçok kişinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Yıldırım’ın tepkilere yol açan paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, “Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin ’şehit’ diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!” ifadelerini kullanmıştı.

