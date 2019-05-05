CHP, Avcılar’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları ‘Üç Fidan ve Tam Bağımsız Türkiye Buluşması’ adı altında 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

Kaymakamlığa zamanında başvuru yapılmaması nedeniyle Avcılar Marmara Caddesi Atatürk Anıtı’ndan başlaması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine yapılan basın açıklamasının ardından CHP’li grup, sessizce araç trafiğine kapalı caddeden yürüdü. Grupta bulunanlar Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'nda CHP Kültür Sanat Komisyonu üyelerinin Ortadirek Tiyatrosu Pikola Sahnesi ile birlikte düzenlediği meşaleli ve fotoğraf sergili anma programına geçti. Saygı duruşu ardından Ayla Yılmaz, Mehmet Karabudak, Nurdan İpek, Serhad Raşa, Ufuk Çoban ,Yalçın Dönmez ve Osman Genç, türkü ve şarkıların yanı sıra şiirler okuyarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

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