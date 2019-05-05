HABER

CHP, AVCILAR’DA DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINI ANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları ‘Üç Fidan ve Tam Bağımsız Türkiye Buluşması’ adı altında 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları ‘Üç Fidan ve Tam Bağımsız Türkiye Buluşması’ adı altında 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.
Kaymakamlığa zamanında başvuru yapılmaması nedeniyle Avcılar Marmara Caddesi Atatürk Anıtı’ndan başlaması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine yapılan basın açıklamasının ardından CHP’li grup, sessizce araç trafiğine kapalı caddeden yürüdü. Grupta bulunanlar Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'nda CHP Kültür Sanat Komisyonu üyelerinin Ortadirek Tiyatrosu Pikola Sahnesi ile birlikte düzenlediği meşaleli ve fotoğraf sergili anma programına geçti. Saygı duruşu ardından Ayla Yılmaz, Mehmet Karabudak, Nurdan İpek, Serhad Raşa, Ufuk Çoban ,Yalçın Dönmez ve Osman Genç, türkü ve şarkıların yanı sıra şiirler okuyarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

Görüntü Dökümü:
----------------
Anma etkinliğinden görüntüler (Meşaleler, fotoğraflar, kalabalık)
Anma etkinliğindeki konuşmalardan, konserlerden görüntüler
Alandaki kalabalıktan görüntüler
Genel ve detay görüntüler

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
CHP, Avcılar’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andıCHP, Avcılar’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğulduHakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.