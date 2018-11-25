CHP Avrupa Gençlik Kampı'nın ikincisini Fransa'da düzenleyecek

CHP Parti Okulu, Avrupa Gençlik Kampı'nın ikincisini 1-2 Aralık'ta Fransa'da düzenlenecek.

CHP'den yapılan açıklamada, kampın CHP Fransa Bordeaux Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Avrupa'da yaşayan 18-30 yaş arasındaki genç Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüleri ve birlik üyelerinin katılımına açık olan kampta, gençlere CHP tüzüğü, parti programı, tarihi, sosyal demokrasi, sosyal proje tasarımı, halkla ilişkiler ve iletişim derslerinin verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğitmen olarak Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile Parti Okulunun Avrupa'da yaşayan CHP'liler arasından yetiştirdiği genç eğitmenler Levent Halaç (Bordeaux/Fransa), İrem Ertürk (Paris/Fransa), Canan Çelik (Lugano/İsviçre), Deniz Zülfükaroğlu (Fribourg/İsviçre) ve Onur Bal (Strasbourg/Fransa) görev alacak.

Fransa, İsviçre, Almanya ve Avusturya'dan CHP'li gençlerin katılacağı eğitimde gençler, tasarladıkları projeleri eğitim sonrasında hayata geçirerek katılım belgelerini almaya hak kazanacak. Avrupa'da yaşayan ve eğitime katılmak isteyen gençler, CHP Parti Okulu sosyal medya sayfalarına mesaj atarak başvurabilecek."

CHP, Avrupa Gençlik Kampı'nın birincisi nisan ayında İsviçre'nin Bern kantonunda, CHP İsviçre Birliğinin ev sahipliğinde düzenlemişti.

