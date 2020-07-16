CHP Avukatlık Yasası’nın İptali İçin AYM’ye Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘‘Çoklu Baro Yasası’’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de iptali için bugün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte Anayasa Mahkemesi’ne giden TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, yasada yer alan 28 maddenin 21’inin yargı bağımsızlığı, adil yargılama ilkeleri ile Anayasa’nın 135, 2, 9, 13,36 ve 138. maddelerine aykırılıktan iptalini istediklerini açıkladı. Altay: ‘‘Var olan Anayasa’yı beğenmesek de uymak zorundayız’’ İç Tüzük hükümlerindeki süre kurallarına aykırı şekilde yasa teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşüldüğünü savunan CHP yetkilileri, yasanın bu nedenle de iptalini istedi. CHP Grup Başkan Vekili, ‘‘Barolar kanun teklifinin büyük bölümünü anayasaya aykırılık gerekçesiyle hem yürürlüğünün durdurulması bakımından hem de esastan iptali için yüksek yargıya taşıdık. Var olan anayasaya beğensek de beğenmesek de 83 milyon olarak, yasama, yürütme ve yargı organları olarak uymak zorundayız. Yüksek mahkemeye benzeri çok başvuruda bulundum ancak ilk defa bu başvurumuzun kabul edileceğine dair yüzde 100’lük inançla buradan ayrılacağım. Erdoğan, ‘tek devlet, tek millet, tek vatan’ der de tek bıraktığı bir şey yok. Her şeyi böldü, ikiye ayırdı, bir ayıramadığı barolar vardı. İddia makamı ve hüküm makamı ile sorunu yok, zaten onlar Tayyip Erdoğan’ın vesayetinde, tahakkümünde, basıncında. ‘Bu iki ayak bana yetmez, üçüncü ayağı da tahakküm edemiyorum o zaman böleceğim’ diyor’’ diye konuştu.

Altay: ‘‘AYM bu yasayı iptal etmezse Adliye’ye siyaset, mahkemeye fitne, duruşma salonuna nifak girecek’’ 5 bin avukatın olduğu bir ilde 2 bin avukatın baro kurmasının çoklu hukuka giden yolda bir adım olduğunu savunan Engin Altay, bu durumun yalnızca adliyeye siyaset sokmakla kalmayacağını, aynı zamanda toplumu da kutuplaştıracağını ifade etti. CHP Grup Başkan Vekili, ‘‘Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok. Dünyada şimdi 2019 verilerine göre İstanbul’da 46 bin 52, Ankara’da 17 bin 598, İzmir’de 9 bin 612 avukatımız var. Bu teorik olarak İstanbul’da 23, Ankara’da 8, İzmir’de 4 baro kurulabilir demek. Nasıl geçmişte başı açıklar başı kapalılar, Aleviler Sünniler, Müslümanlar Hristiyanlar diye toplumu böldüyse şimdi de baroları siyasi ve etnik farklılıklar üzerinden ayrıştırmak suretiyle kutuplaştırma politikasına devam edecek. Bu teklif, AYM uygun görürse Adliye’ye siyaset girecek, mahkemeye fitne girecek, duruşma salonuna nifak girecek. Yüzde 100 eminim kabul edeceğinden ama reddederse Erdoğan’ın bir sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır, işte o Türkiye’nin sonudur. Erdoğan’ın oynadığı manav terazisi, bakkal terazisi değil, adaletin terazisiyle oynuyor. Bir gün o terzinin kendisini de tartacağını unutuyor. Hileli bir adalet terazisi, en çok Erdoğan’a zarar verecek ama onun farkında değil’’ dedi.

Erkek: ‘‘Kamu tüzel kişisini bozamazsınız, bir ilde iki vali iki defterdar gibi iki baro başkanı da olmaz’’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Anayasa Mahkemesi’nden yasanın yürürlüğünün durdurulması ile ilgili çok acil karar vermesini beklediklerini dile getirdi. Erkek, ‘‘Barolar iktidarda kim olursa olsun tarih boyunca hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi yaparlar. Kadın hakları, çocuk hakları, doğa hakları için mücadele ederler. Her baro kamu hukuku tüzel kişisidir. İllerdeki kamu hukuku tüzel kişisini bozamazsınız. Bir ilde iki vali, iki defterdar, iki nüfus müdürü olmaz. Bir ilde 2 veya 3 baro başkanı da olamaz. Yargının kurucu unsuru olan baroları, Anayasa Mahkemesi koruyacak mı göreceğiz. Umutluyuz çünkü ‘çoklu baro’ Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Temsilde adaleti de anayasamızı güvence altına almıştır. Yürürlüğü durdurma talebimizle başvurduk. AYM yürürlüğü durdurma istemimizle ilgili karar verir ve baroların parçalanmasının savunmanın ayrışmasının önüne geçer, dur der. Yürürlüğü durdurma istemimizle ilgili çok ivedi karar vermesini bekliyoruz. Bu teklif, baroları siyasi bir enstrümana, bir araca dönüştürüyor. Bu Türkiye’yi bölmektir’’ dedi.