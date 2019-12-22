HABER

CHP Avusturya Birliği’nden "yerelden genele iktidar yürüyüşü" konulu panel

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 01:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil"

VİYANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil" dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da CHP Avusturya Birliği’nin kuruluşunun 6. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Kaya, program kapsamında yapılan, "yerelden genele iktidar yürüyüşü" adlı panelde 31 Mart seçimleri öncesinde partisinin stratejisini anlattı.

Kaya, parti içinde kişisel beklentiler ve kırgınlıkları bir kenara koyarak, CHP’nin çalışma ağlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP’nin 5 yıl önce önüne koyduğu ana hedefin önce yerel daha sonra genel iktidar olduğunu ifade eden Kaya, ülkede çeşitli nedenlerle ayrışmış grupların özellikle yerel seçimlerde birleştirilmesi inancıyla hareket ettiklerini ve 31 Mart seçimleri öncesinde 12 büyükşehir belediyesini kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaya, Saadet Partisi'nden HDP’ye farklı görüşlere sahip parti ve oluşumlarla birlikte hareket ederek, 11 büyükşehir belediyesini kazanmayı başardıklarını söyledi.

Yalnız CHP seçmeni ile hareket edilmesi durumunda elde ettikleri başarının büyük bir kısmını gerçekleştiremeyeceklerinin altını çizen Kaya, "Şimdi bizim halka verdiğimiz güven ve söz var. Biz sizin içinizden çıkan insanlarız, sizin yaşam tarzınızı biliyoruz. Size rağmen bir şey yapmayacağız. Sizin çıkarlarınızı koruyan bir iktidar olacağız diye söz verdik." şeklinde konuştu.

Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil. Bir yere kadar gelirsiniz ve bir yerden sonra tükenirsiniz." görüşünü paylaştı.

İktidara gelmenin yolunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doktrininden geçtiğini dile getiren Kaya, "En sağdan en sola, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, toplumun kutsiyet atfettiği tüm değerleri sahiplenerek, yeni bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaya, bir sonraki seçimlerde CHP’nin asıl hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye’yi geri döndürmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Sinan Aygün-Mansur Yavaş polemiği: Rüşvet iddiası neye dayandırıldı, Yavaş'ın yanıtı ne oldu?Sinan Aygün-Mansur Yavaş polemiği: Rüşvet iddiası neye dayandırıldı, Yavaş'ın yanıtı ne oldu?
İstanbul- Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralıİstanbul- Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Viyana YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Hakan Savaş’a silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İstanbul’da şiddetli lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Fidel Castro değiştirmişti! Küba'da 43 yıl aradan sonra bir ilk: Marrero başbakan seçildi

Fidel Castro değiştirmişti! 43 yıl aradan sonra bir ilk!

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki! 'Utanç verici'

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Gaziantep'te domuz gribi şüphesi!

Hastanede alarm durumuna geçildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.