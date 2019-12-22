CHP Avusturya Birliği’nden "yerelden genele iktidar yürüyüşü" konulu panel

CHP’nin 5 yıl önce önüne koyduğu ana hedefin önce yerel daha sonra genel iktidar olduğunu ifade eden Kaya, ülkede çeşitli nedenlerle ayrışmış grupların özellikle yerel seçimlerde birleştirilmesi inancıyla hareket ettiklerini ve 31 Mart seçimleri öncesinde 12 büyükşehir belediyesini kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

VİYANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil" dedi.

Yalnız CHP seçmeni ile hareket edilmesi durumunda elde ettikleri başarının büyük bir kısmını gerçekleştiremeyeceklerinin altını çizen Kaya, "Şimdi bizim halka verdiğimiz güven ve söz var. Biz sizin içinizden çıkan insanlarız, sizin yaşam tarzınızı biliyoruz. Size rağmen bir şey yapmayacağız. Sizin çıkarlarınızı koruyan bir iktidar olacağız diye söz verdik." şeklinde konuştu.

Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil. Bir yere kadar gelirsiniz ve bir yerden sonra tükenirsiniz." görüşünü paylaştı.

İktidara gelmenin yolunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doktrininden geçtiğini dile getiren Kaya, "En sağdan en sola, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, toplumun kutsiyet atfettiği tüm değerleri sahiplenerek, yeni bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaya, bir sonraki seçimlerde CHP’nin asıl hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye’yi geri döndürmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı.

