CHP, Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterdi

Balçova'da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday gösterilen CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak belirlendi. Fatma Çalkaya'nın adaylığıyla ilgili konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Hayırlı olsun" dedi.

Fatma Güçlü Çalkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir haftadır demokrasi açısından akılalmaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak, kapı kapı gezip belediyemiz adına, partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye'ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova'dan İzmir'e, oradan Türkiye'ye adalet ve demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova'da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti yönetimimiz ve Balçova'daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak." (DHA)



