CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.

Balçova'da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday gösterilen CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak belirlendi. Fatma Çalkaya'nın adaylığıyla ilgili konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Hayırlı olsun" dedi.

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