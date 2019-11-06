CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Gelin 8 Kasım Cuma günü, Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla, minnetle yad edelim" dedi.

Şahin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, özellikle cuma gününe denk gelen milli günlerde, cuma hutbelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmadığını iddia etti.

Cuma hutbelerinin toplumu birleştirmeye yönelik metinler olduğunu ifade eden Şahin, "Önümüzde bir 10 Kasım var ve Diyanet İşleri Başkanlığından, 8 Kasım Cuma günü hutbesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmasını istiyoruz. Sonuç olarak hutbeler toplumumuzda birlik, beraberlik ve barışı pekiştirmesi gereken metinlerdir. Gelin şu millet iradesiyle inatlaşmaktan vazgeçin ve 8 Kasım Cuma günü, Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla, minnetle yad edelim. "

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığında olumlu gelişmelerin de yaşandığını, daha önce internet sitesinde kurumun kurucusu olarak ismi geçmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçen hafta itibarıyla tarihçe bölümünde kurucu isim olarak yer aldığını gördüklerini, bundan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

