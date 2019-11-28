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CHP Balıkesir Milletvekili Şahin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

" 26 yıllık sürede olumlu ÇED raporu sayısı 5 bin 655, olumsuz ÇED raporu sayısı ise sadece 54 adet"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, iktidarın gözünde çevre ve tabiat güzelliğinin hiçbir öneminin bulunmadığını savunarak, "Tamamen ranta dayalı bir yönetim tarzı sergileniyor." dedi.

Şahin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıyla ilgili soru önergesi verdiklerini belirterek, "1993 yılından 2019 yılına kadar, yani 26 yıllık sürede olumlu ÇED raporu sayısı 5 bin 655, olumsuz ÇED raporu sayısı ise sadece 54 adet. Olumlu ve olumsuz oranına baktığımız zaman yüzde 1 dahi değildir. Demek ki her ÇED başvurusu büyük olasılıkla olumlu şekilde neticeleniyor." diye konuştu.

ÇED raporu almanın pratikte bir anlamı olmadığını dile getiren Şahin, "Bakanlığa benim tavsiyem, hiç bu ÇED ile kimseyi uğraştırmasınlar, bu raporu kaldırsınlar. Çünkü görünen o ki ÇED raporları göstermelik yapılıyor." ifadesini kullandı.

İktidarın, "çevreye duyarlıyım" dediğini ancak pratikte bunun geçerli olmadığını ileri süren Şahin, "Cumhuriyet tarihinin son 10 yılına kadar bin 500 tane maden ruhsatı verilmişken son 10 yılda 40 bin maden arama ve işletme ruhsatı verilmiştir. Bizim bölgede de çok felaket sayıda madencilik ruhsatı verilmiş. İktidarın gözünde çevre ve tabiat güzelliğinin hiçbir önemi yok. Tamamen ranta dayalı bir yönetim tarzı sergileniyor." dedi.

Şahin, 15 termik santralin filtreleme işleminin de 2,5 yıl uzatıldığını hatırlatarak, çevreye duyarlı, yeşile ve ağaca saygılı bir iktidar istediklerini söyledi.

Basın mensuplarının, şehir hastaneleri ile AVM'lerin karşılaştırılmasına yönelik sorusunu yanıtlayan Şahin, "AVM lüks bir ihtiyacı karşılamak üzeredir ama diğeri herkesin zorunlu olarak alması gereken bir hizmet alanıdır. Sağlık alanında paranın konuşulması zaten yanlıştır. Bir de paranın biriminin döviz olması, ayıbı iyice katlamaktır." değenlendirmesinde bulundu.

Şahin, şehir hastanelerinin sözleşmelerinin gizlendiğini, buna ilişkin sorularına "ticari sır" yanıtını aldıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ÇED çevre fatih şahin

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