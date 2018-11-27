CHP Bartın Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, genel merkezin talimatıyla görevden alındı.

CHP Genel Merkezi'nden gönderilen, Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 kasım toplantısında karar verilmiştir."

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