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CHP Bartın'da görev alma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı: - "Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız?"

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, genel merkezi tarafından görevden almalarına ilişkin, "Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız?" dedi.

Gölbucaklı, genel merkezin talimatıyla yönetim kuruluyla birlikte görevden alınmalarına ilişkin parti binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Genel merkez tarafından kendilerine gönderilen mailde, "Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 Kasım toplantısında karar verilmiştir." ifadelerinin yer aldığını anlatan Gölbucaklı, göreve geleli 4 yıl geçtiğini vurguladı.

Gölbucaklı, "Verilecek her türlü göreve hazırız ancak burada bu kadar özverili çalışan bir yönetimin niçin görevden alındığını çözebilmiş değiliz. Biz yine partimizin askeriyiz, emektarıyız. Bu yönetim, birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Buna sebep olanları da yönetim kurulu adına kınıyorum." dedi.

Karara, sonuçsuz kalacağına inandıkları için itiraz etmeyeceklerini dile getiren Gölbucaklı, "Bizler hak, hukuk, adalet diye 400 kilometre yol yürüdük. Bu hak, hukuk, adalet elbet bir gün kendiliğinden yerini bulacaktır, ben buna inanıyorum." dedi.

Bir gazetecinin il ve ilçe teşkilatları ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğu arasında bir uyumsuzluk mu söz konusu? Sorusu üzerine Gölbucaklı, şunları söyledi:

"Genel seçimlerde milletvekilimiz maalesef bizlerle, örgütlerle çalışmadı, kendine münhasır ekip kurdu, öyle çalıştı. Biz de kendi ekibimizi kurduk, köy köy, mahalle mahalle çalıştık. Seçimden sonra milletvekilimiz partimize iki kez gelmiştir. Kendisini defalarca partimize davet ettik. Tabii burada milletvekilimizin bu işte kendine göre bir ekip kurma çabaları var. Ayrıca bu durum şu yerel seçim sürecinde seçmenler açısından bir olumsuzluk oluşturdu. Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız? Burada parti içi demokrasi ne kadar yürüyor, ondan şüphemiz var."

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