CHP Bartın'da görev alma

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, genel merkezi tarafından görevden almalarına ilişkin, "Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız?" dedi.

Gölbucaklı, genel merkezin talimatıyla yönetim kuruluyla birlikte görevden alınmalarına ilişkin parti binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Genel merkez tarafından kendilerine gönderilen mailde, "Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 Kasım toplantısında karar verilmiştir." ifadelerinin yer aldığını anlatan Gölbucaklı, göreve geleli 4 yıl geçtiğini vurguladı.

Gölbucaklı, "Verilecek her türlü göreve hazırız ancak burada bu kadar özverili çalışan bir yönetimin niçin görevden alındığını çözebilmiş değiliz. Biz yine partimizin askeriyiz, emektarıyız. Bu yönetim, birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Buna sebep olanları da yönetim kurulu adına kınıyorum." dedi.