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CHP Bayraklı'da Sandal'ı aday gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

CHP'nin İzmir'in Bayraklı ilçesindeki belediye başkan adayı, eski il başkan yardımcılarından Serdar Sandal oldu.

CHP Bayraklı'da Sandal'ı aday gösterdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- CHP'nin İzmir'in Bayraklı ilçesindeki belediye başkan adayı, eski il başkan yardımcılarından Serdar Sandal oldu. Sandal, birçok kişi arasından kendisinin aday gösterilmesiyle ilgili "Bu sonuçta demokratik bir yarıştır. Bütün arkadaşlarımızla kol kola yürüyeceğiz" dedi.
İzmir'de CHP'nin aday açıklamadığı tek ilçe olan Bayraklı'da kulislerde birçok isim konuşulurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Genel Merkezde bugün açıklama yaptı. Torun, CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan adayının Serdar Sandal olduğunu açıkladı. Sonucun açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, "Partimin emrindeyim. Partimiz programında neyi öngörüyorsa, nasıl bir belediyecilik öngörüyorsa, hep birlikte, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla belediyeyi yönetmeye talibim. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağım" dedi. Sandal, sürpriz bir aday olarak değerlendirilmesiyle ilgili de "Bu sonuçta demokratik bir yarıştır. Hepimiz örgütten geliyoruz. Çok değerli arkadaşlarımız vardı. Genel Merkezimizin takdiri bu yönde oldu. Saygı duymak lazım. Bütün arkadaşlarımızla kol kola yürüyeceğiz" diye konuştu.
SERDAR SANDAL KİMDİR?
1969 Tunceli doğumlu olan Serdal Sandal, ilk ve orta öğrenimini Tunceli’de tamamladı. 12 Eylül’den sonra Mersin’in Bozyalı ilçesine taşınan Sandal, liseyi orada tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Matematik Bölümü'nden mezun olan Sandal, daha sonra İzmir'e yerleşti. 30 yıldır Bayraklı'da yaşamını sürdüren Sandal, evli ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okuyan bir oğlu var. 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nde İl Başkan Yardımcılığı yapan Sandal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.

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