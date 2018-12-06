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CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

CHP belediye başkan adayları açıklanıyor. 300 belediye başkan adayının daha bugün Genel Merkez tarafından açıklanması beklenirken, bazı illerde aday gösterilecek isimler de netleşti. Gelen ilk bilgilere göre Eskişehir'de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterildi. İşte CHP'nin aday listesi...

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için hareketli saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunulurken, kritik toplantının ardından 300 belediye başkan adayının daha açıklanması bekleniyor.

Öte yandan kulislere adaylıkları netleşen ilk isimler de yansımaya başladı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Edirne, Hatay, Sinop, Çanakkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Malatya, Aydın, Konya-Ereğli ve Tunceli adayları belli oldu.

ESKİŞEHİR, ÇANAKKALE, AYDIN VE TEKİRDAĞ'DA BAŞKANLARLA DEVAM KARARI

Eskişehir'de mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de mevcut Başkan Ülgür Gökhan, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ve Tekirdağ'da yine mevcut başkan Kadir Albayrak aday gösterildi.

İşte şuana kadar isimleri netleşen CHP'nin aday listesi:

Edirne: Recep Gürkan

Hatay: Lütfü Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Ülgür Gökhan

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin: Süleyman Sarı

Muğla: Osman Gürün

Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Tekirdağ: Kadir Albayrak

Malatya: Soner Gökçe

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Ardahan: Faruk Demir

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
icraatlarına asla bişey dememiz söz konusu değil ama yılmaz hoca yaslandi daha ne kadar devam edecek yokmu CHP nin göstereceği başka aday
başkan nezaman bırakırsa
@flunkua var avcılar bakırköy belediyesi çalmaktan işciye para ödemiyorlar batık chpkk işte
chp nin aday açıklamak için geç kalmasının sebebi , kılıçdar değil.. o sadece noter.. esas Kandil ile Pensilvanya dan onay alındığı için gecikiyorlar..
bir Eskişehir li olarak bazı şeylerin güzellikler içinde olmasını istiyorum yıllardır ciddi anlamda bir parti tutmadan hizmete oy verdim şu an görüyorum ki kimsenin Eskişehir i düşündüğü yok genç dinamik yeni projeleri olan adaylar seçilmeli bayrak yarışı elden ele gitmeli hep aynı kişiler artık insanı sıkıyor hocama bundan sonraki kalan hayatında başarılar dilerim bu sefer karşısındaki rakiple değil Eskişehirlilerle yarışacak
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