CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için hareketli saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunulurken, kritik toplantının ardından 300 belediye başkan adayının daha açıklanması bekleniyor.
Öte yandan kulislere adaylıkları netleşen ilk isimler de yansımaya başladı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Edirne, Hatay, Sinop, Çanakkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Malatya, Aydın, Konya-Ereğli ve Tunceli adayları belli oldu.
ESKİŞEHİR, ÇANAKKALE, AYDIN VE TEKİRDAĞ'DA BAŞKANLARLA DEVAM KARARI
Eskişehir'de mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de mevcut Başkan Ülgür Gökhan, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ve Tekirdağ'da yine mevcut başkan Kadir Albayrak aday gösterildi.
İşte şuana kadar isimleri netleşen CHP'nin aday listesi:
Edirne: Recep Gürkan
Hatay: Lütfü Savaş
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin: Süleyman Sarı
Muğla: Osman Gürün
Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Tunceli: Yusuf Kenan Aydın
Tekirdağ: Kadir Albayrak
Malatya: Soner Gökçe
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Ardahan: Faruk Demir
Ayrıntılar geliyor...
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