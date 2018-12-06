CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için hareketli saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunulurken, kritik toplantının ardından 300 belediye başkan adayının daha açıklanması bekleniyor.

Öte yandan kulislere adaylıkları netleşen ilk isimler de yansımaya başladı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Edirne, Hatay, Sinop, Çanakkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Malatya, Aydın, Konya-Ereğli ve Tunceli adayları belli oldu.

ESKİŞEHİR, ÇANAKKALE, AYDIN VE TEKİRDAĞ'DA BAŞKANLARLA DEVAM KARARI

Eskişehir'de mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de mevcut Başkan Ülgür Gökhan, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ve Tekirdağ'da yine mevcut başkan Kadir Albayrak aday gösterildi.

İşte şuana kadar isimleri netleşen CHP'nin aday listesi:

Edirne: Recep Gürkan

Hatay: Lütfü Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Ülgür Gökhan

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin: Süleyman Sarı

Muğla: Osman Gürün

Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Tekirdağ: Kadir Albayrak

Malatya: Soner Gökçe

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Ardahan: Faruk Demir

Ayrıntılar geliyor...

