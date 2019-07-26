AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı." dedi.

Torun, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, toplantıda birlikte üretecekleri ortak akıl ile düşünüp önlerindeki zorlu 5 yıl için yollarını çizeceklerini söyledi.

Birlikte düşünen, karar alan ve uygulayan yönetim anlayışı vizyonuyla hareket edeceklerini belirten Torun, "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı. Artık, Türkiye'nin nüfusu en çok, ekonomisi en büyük ve kentleşme seviyesi en gelişmiş şehirlerinin yerel yönetimleri CHP'dedir." diye konuştu.