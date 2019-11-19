CHP, "Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenleyecek

Çalıştay gündeminde Türkiye ve Avrupa'dan etkili iş birlikleri, uygulamalar, başarı kriterleri ve göstergeleri ile "Kardeş belediyecilik" konusu da yer alacak. "Belediyeler, uluslararası kaynaklara nasıl erişir?" sorusuna cevap aranacak, "fon veren kuruluşların perspektifinden fikirlerin projelendirilmesi ve kaynak alma süreçleri" görüşülecek.

Yerel yönetimlerin 6 aylık performansının değerlendirileceği çalıştayda, belediye başkanları "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşlerini aktaracak. Moderatörler eşliğinde tartışmaların yapılacağı çalıştayda, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, politika ve hukuk açısından yasa tasarısını analiz edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek çalıştaya, 11'i büyükşehir olmak üzere 252 belediye başkanı davet edildi.

Belediyeler arasındaki iş birliğinin nasıl olması gerektiğinin konuşulacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılacak ortak planlama ve projeler de değerlendirilecek.

Ayrıca çalıştayda, "ekoloji ve çevre, ulaşım, sosyal hizmetler, kadın, genç, engelli ve çocuklara dönük politikalar, ucuz ve sağlıklı gıda üretimi ile enerji" konularında da görüş alışverişinde bulunulacak.

- "İstihdama yönelik projeler üretiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, rutin olarak 3 ayda bir düzenlenen toplantılarda belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Parti olarak gündemdeki "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin bir çalışma yaptıklarını belirten Torun, bu yasa tasarısını çok önemsediklerini, çalıştayda üzerinde önemle duracaklarını ifade etti.

Çalıştayda pek çok konunun değerlendirileceğini dile getiren Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele, spor ve kitap fuarlarıyla ilgili çalışmaların da masaya yatırılacağını aktardı.