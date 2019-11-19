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CHP, "Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

CHP, belediye başkanlarının performansını ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeleri, 22-23 Kasım'da İzmir'de düzenleyeceği çalıştayda masaya yatıracak - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak çalıştaya, 11'i büyükşehir olmak üzere 252 belediye başkanı davet edildi - "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin belediye başkanlarının görüş ve değerlendirmelerini sunacakları çalıştayda, "kardeş belediyecilik" ve "belediyelerin, uluslararası kaynaklara erişimi" konuları da ele alınacak

MEHMET TOSUN - CHP, belediye başkanlarının performansını ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeleri, 22-23 Kasım'da İzmir'de düzenleyeceği çalıştayda masaya yatıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek çalıştaya, 11'i büyükşehir olmak üzere 252 belediye başkanı davet edildi.

Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediyelerin çalışmalarına ilişkin sunum yapacak.

Yerel yönetimlerin 6 aylık performansının değerlendirileceği çalıştayda, belediye başkanları "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşlerini aktaracak. Moderatörler eşliğinde tartışmaların yapılacağı çalıştayda, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, politika ve hukuk açısından yasa tasarısını analiz edecek.

Çalıştay gündeminde Türkiye ve Avrupa'dan etkili iş birlikleri, uygulamalar, başarı kriterleri ve göstergeleri ile "Kardeş belediyecilik" konusu da yer alacak. "Belediyeler, uluslararası kaynaklara nasıl erişir?" sorusuna cevap aranacak, "fon veren kuruluşların perspektifinden fikirlerin projelendirilmesi ve kaynak alma süreçleri" görüşülecek.

Belediyeler arasındaki iş birliğinin nasıl olması gerektiğinin konuşulacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılacak ortak planlama ve projeler de değerlendirilecek.

Ayrıca çalıştayda, "ekoloji ve çevre, ulaşım, sosyal hizmetler, kadın, genç, engelli ve çocuklara dönük politikalar, ucuz ve sağlıklı gıda üretimi ile enerji" konularında da görüş alışverişinde bulunulacak.

- "İstihdama yönelik projeler üretiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, rutin olarak 3 ayda bir düzenlenen toplantılarda belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Parti olarak gündemdeki "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin bir çalışma yaptıklarını belirten Torun, bu yasa tasarısını çok önemsediklerini, çalıştayda üzerinde önemle duracaklarını ifade etti.

Çalıştayda pek çok konunun değerlendirileceğini dile getiren Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele, spor ve kitap fuarlarıyla ilgili çalışmaların da masaya yatırılacağını aktardı.

Torun, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun sadece CHP'li belediyeleri değil, tüm belediyeleri etkilediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Artık belediyelerimiz, inşaat sektörü krizde olduğu için ruhsat harçlarından bir gelir elde edemiyor. Emlak vergilerini yeteri oranda tahsil edemiyorlar. AK Parti'den aldığımız belediyelerde çok ciddi personel yükü ve borçlanmalar var. Bunları düzene sokmak, iyileştirmek belli bir zaman alıyor. Buna rağmen belediyelerimiz vatandaşın sorunlarını çözebilecek önemli çalışmalar yapıyor. Bundan sonra daha da iyi olacak."

CHP'li belediyelerin vatandaşı rahatlatacak, istihdam sağlayacak önemli projeler ürettiğini belirten Torun, "Kırsal kalkınma projelerimiz var. Öğrencilere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar var. 'Halk kart' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Meslek edindirme ve iş bulmaya yönelik faaliyetlerimiz sürüyor." dedi.

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