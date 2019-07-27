HABER

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Çok verimli bir toplantı oldu. İktidara giden yolda CHP'li belediye başkanlarının başarısı anlamında önemli bir çalışma oldu. 2-3 ayda bir bu çalışmaları yapacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iki gün boyunca oldukça verimli bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Torun, çalıştayın saat 17.00'de sona erdiğini belirterek, "Çalıştayı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarıyla açtık. Daha sonra da arama toplantıları yaptık. Bilgilendirme toplantıları ve başkanlar forumuyla ilk günü bitirdik. Bugün de yine arama toplantılarımız devam etti. Ardından yine her konuda bilgilendirme çalışmaları oldu, belediye başkanlarımızın forumuyla da bitti."

Tüm belediye başkanlarının çalıştaydan memnun ayrıldığı izlenimini edindiğini, burada güzel bir sinerjinin oluştuğunu dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Sorunların tespiti ve çözüm yollarıyla ilgili bilgi alışverişleri oldu. Biz bilgi aktardık. Onlar da bilgilerini tazeleyerek aktarımlarda bulundular. Sonuçta çok verimli bir toplantı oldu. İktidara giden yolda CHP'li belediye başkanlarının başarısı anlamında önemli bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızı daha sonra da devam ettireceğiz. 2-3 ayda bir bu çalışmaları yapacağız."

Torun, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinden çok memnun kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11'i büyükşehir olmak üzere 252 CHP'li belediye başkanı katıldı.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yokAK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok
Bahçeli: Dünya ABD’den ibaret değildirBahçeli: Dünya ABD’den ibaret değildir
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanları Çalıştayı CHP seyit torun

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

CHP'de Kırklareli ve Pehlivanköy teşkilatlarında istifalar

CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.