CHP Belediye Başkanları Toplantısı

İstanbul seçimlerinin bütün dünyada konuşulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkede demokrasi, hukuk var mı yok mu, Türkiye'de gerçek anlamda hakimler var mı yok mu, bunu göreceğiz. Bütün dünya bunu izliyor." dedi.

Böyle bir konuşmayı böyle bir süreçte yaptığı için de son derece üzgün olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, seçimin bittiğini, halkın tercihini yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Vatandaş oyunu kullanmış, vatandaşın oyuna niye saygı göstermezsin. İtirazsa zamanında yap. Her gelen itirazı değerlendirmek zorunda mıdır? 'Say' diyorlar sayılıyor, 'tekrar say', tekrar sayılıyor. 'Bir daha say', bir daha sayılıyor. Yetmez mi? Aşağıdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, yukardan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, sağdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, soldan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Karar? Karar yok. 'Bakıyoruz.' Neye bakıyorsun. Adalet talep ediyoruz, adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet dağıtan hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz."

- "Büyük bir iş başardık

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise çok başarılı bir seçim geçirdiklerini vurgulayarak, "Değerini zamanla daha iyi anlayacağımız bir başarının paydaşları olduk." ifadesini kullandı.