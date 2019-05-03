CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşağıdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, yukardan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, sağdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, soldan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Karar? Karar yok. 'Bakıyoruz.' Neye bakıyorsun? Adalet talep ediyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda, önceki dönemlerde başlayan projelerin belde halkının yararınaysa devam ettirileceğini, belde halkı değil birilerinin yararınaysa iptal edileceğini söyledi. Bunun belde halkına da anlatılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. CHP'nin temel ilkelerinden birinin bu olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Siyasi partiler içinde bağımsız dış denetimi yaptıran, genel merkezde yapılan harcamalarla ilgili Sayıştay denetiminden ayrı olarak bağımsız dış denetimi yaptıran tek parti biziz. Gelir, bizim bütün hesapları denetler ve raporunu verir. Bağımsız dış denetim yaptırırız. Dolayısıyla belediyelerin de yapacakları bütün harcamaların hesabının verilmesi ve şeffaf olması lazım." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu, bu konuda sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmakta büyük fayda bulunduğunu ifade etti. Belediye meclis toplantılarının kamuoyuyla paylaşılması konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul ve büyükşehir belediyelerinde bunun yapıldığını hatırlattı. Konuşması sırasında yönelttiği soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisi toplantısını 3,5 milyon kişinin izlediği bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu, "3,5 milyon kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Belediye Meclis toplantısını izliyor, olağanüstü bir şey." dedi. Bazı yerlerde belediye meclislerinde çoğunluğa sahip olmadıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Olabilir. Belediye başkanının getirdiği karar ya da proje halkın yararına ve rakip partiler tarafından bunun çıkarılması engelleniyorsa o açık toplantıda halk onu görmeli ve halk sormalı, 'Belediye başkanı lehimize bir şey getirdi, siz niye reddediyorsunuz' diyebilmeli. Kimin doğru, kimin yanlış yaptığını herkes görmeli. O açıdan belediye meclis toplantılarının geniş kitlelere duyurulması, yayımlanması son derece önemlidir." diye konuştu.

- "Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olsun" Dini ve milli bayramlarda belediye otobüslerinin bedava olmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Vatandaş gidecek, yakınını ziyaret edecek, bırakın bayramın keyfini tam çıkarsın. Belki cebinde parası, harçlığı yoktur, gidecek birisinin bayramını kutlamaya. Dolayısıyla bu imkanların bir şekliyle sağlanması lazım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ayrıca engellilere, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya çalışmaları gerektiğini belirtti. Bu temel ilkelerin belediye başkanlarının önünde olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu temel ilkeleri alıp yazı servisine göndermeyin, sümeninizin altına koyun, ayda bir açın okuyun. O iş yoğunluğu içinde bunları unutabilirsiniz ama ayda bir alacaksınız, şöyle bir göz gezdireceksiniz." dedi. - "Çocukların üzerine titreyin Belediye başkanlarından çocukların üzerine titremesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü çocuklar bu ülkenin geleceği. Artık bütün aileler çocuk erkil ailelerdir, çocuk ne derse o oluyor. Belediye başkanları da bu bağlamda çocuklar için ne gerekiyorsa yapacak." diye konuştu.

Belediye başkanlardan çocuklar için kreşler açmasını isteyen Kılıçdaroğlu, ayrıca kentlerde bir yoksulluk envanteri oluşturulması gerektiğini söyledi. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, kentteki yoksulların muhtarlarla beraber tespit edilmesini istedi. Yoksulların teşhir edilmemesi, yapılacak yardımların adrese teslim edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, belediyeye işçi alımı yapılacaksa yoksul ailelerin çocuklarına öncelik verilmesini de belediye başkanlarından istedi. - İstanbul seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ve yaşanan tartışmalara da değindi. Seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçtiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bütün seçimler sonuçlandı, İstanbul seçimleri sonuçlanmıyor, neden?" diye sordu. YSK farklı yerler için yapılan itirazları kısa sürede sonuçlandırırken İstanbul'a gelince bir türlü kararın çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Neden çıkmıyor, hangi gerekçeyle çıkmıyor? YSK'ye seslenmek isterim. Siz dediniz ki 'Bütün geçersiz oyları sayacağız.' Eyvallah. 39 ilçede bilmem kaç sandıkta bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yetmedi 6 ilçede bütün oylar sayıldı günlerce. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Onu da geçtik. Yine itiraz geldi, '39 ilçedeki bütün oylar sayılsın' dendi. YSK, '22 ilçeden sondajlama örneği alacağım. 57 sandığı yeniden sayacağım' dedi. Peki, yeniden sayıldı. Sonuç yine değişmedi. Ne yapmak istiyor YSK? 'Kısıtlılar var, oy kullanmış, mahkumlar var, oy kullanmış.' Bu itirazı yapanlar niye daha önce itiraz etmediler? Niye seçmen listelerinde 'şunlar şunlar yanlıştır' demediler. Neden oylar sayılırken tutanaklara şerh koymadılar. Devletin gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar, devletin gücünü arkasına almış seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpası, tezgahı hazırlıyorlar."

YSK'nin "Her gelen şikayeti dinleyeceğim" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu şikayetlerin sonu bitmezse ne olacak? Şu gün sonuçlanacak, bugün sonuçlanacak. İstanbul seçimleri, bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak." diye konuştu. Yapılan şikayetlere de değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onların yetkilileri söylüyor, 'CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz.' diyor. Allah aşkına, YSK bunları ciddiye alıyor. Bu saçmalıklar nasıl ciddiye alınır. CHP yapmamış, kim, bilmediğimiz birileri yapmış. Sandık görevlilerini kim tayin ediyor, CHP mi? Devam ediyor, 'Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyoruz onun için itiraz ediyoruz' diyor. Somut delil olmadan, 'Bu işte bir gariplik var. CHP yapmadı ama birileri yapmış olabilir. Bilmiyoruz ama buna da bir bakalım. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu.' Bu doğru, İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandıkta oldu. İstanbul'da bir şeyler oldu, Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta oldu."

- "Bu duyum hiç yalanlanmadı" Saygıdeğer bir köşe yazarının geçtiğimiz günlerde "Bazı YSK üyelerinin AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum" diye yazdığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu duyumun bugüne kadar hiç yalanlanmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "YSK'nin içinde AK Parti ile iş birliği yapıp İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor? Biz buna inanmak istemiyoruz. Hakimin vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar vermesini bekliyoruz." diye konuştu. "Bir devlette hukuk ne demektir?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Hukuk, kişinin haklarının korunduğu, saygın bir devletin ortaya çıktığı, demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından biridir." dedi. "Hukuku çekip çıkarırsanız, devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olur." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Gücü olan her şeyi yapmış olur. Bir devleti organize suç örgütü haline sokmamak yargıçların, hakimlerin elindedir. Hiçbir yargıcın 'Yasaları bir tarafı bıraktım, daha önce verdiğim kararları da bir tarafa bırakıyorum, birileri talimat verdi, biz zaten oturduk anlaştık, şimdi İstanbul seçimlerini iptal ediyorum.' deme hakkı ve hukuku yoktur. O nedenle YSK üyelerine çağrıda bulunuyorum. YSK, yasalara ve daha önce verdiği kararlara uymak zorundadır." dedi.

YSK üyelerinin "yasaları ben tanımam" demeye hakkı olmadığı belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: "YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı delilleri elinin tersiyle itmek zorundadır. YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Eğer YSK egemenlerin yaptığı baskıya boyun eğerse orası YSK olmaktan çıkar, güçlülerin talebini yerine getiren bir organa dönüşmüş olur. YSK, 'demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye istiyoruz' talebini reddetmek zorundadır. Bu anlayışı elinin tersiyle itmek zorundadır. YSK üyeleri, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Haklının, adalet isteyen, hukukun üstünlüğünü talep eden kişilerin ya da kurumların yanında durmak zorundadır. İktidar sahiplerince demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK reddetmelidir. Biz bunu bekliyoruz. Yoksa birileri talep edecek, içerden birileri AK Parti ile görüşecek 'şikayetlerinizi şöyle yapın' diye, karşılıklı bir kumpas demokrasiye yapılmış kumpastır."

İstanbul seçimlerinin bütün dünyada konuşulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkede demokrasi, hukuk var mı yok mu, Türkiye'de gerçek anlamda hakimler var mı yok mu, bunu göreceğiz. Bütün dünya bunu izliyor." dedi. Böyle bir konuşmayı böyle bir süreçte yaptığı için de son derece üzgün olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, seçimin bittiğini, halkın tercihini yaptığını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Vatandaş oyunu kullanmış, vatandaşın oyuna niye saygı göstermezsin. İtirazsa zamanında yap. Her gelen itirazı değerlendirmek zorunda mıdır? 'Say' diyorlar sayılıyor, 'tekrar say', tekrar sayılıyor. 'Bir daha say', bir daha sayılıyor. Yetmez mi? Aşağıdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, yukardan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, sağdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, soldan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Karar? Karar yok. 'Bakıyoruz.' Neye bakıyorsun. Adalet talep ediyoruz, adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet dağıtan hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz." - "Büyük bir iş başardık Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise çok başarılı bir seçim geçirdiklerini vurgulayarak, "Değerini zamanla daha iyi anlayacağımız bir başarının paydaşları olduk." ifadesini kullandı.