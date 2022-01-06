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CHP, belediyelere 'polis baskınına karşı alınacak önlemlere' ilişkin bilgi notunu güncelledi

06.01.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne (İBB) İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatılmasının ardından, olası "polis baskınına karşı" belediyelerin alacakları önlemlere ilişkin "bilgilendirme notunu" güncelledi.

CHP, İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne (İBB) İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatılmasının ardından, olası "polis baskınına karşı" belediyelerin alacakları önlemlere ilişkin "bilgilendirme notu"nu güncelledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında kurulan "Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu" tarafından hazırlanan 9 maddelik bilgilendirme notu bugün, CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine gönderildi.

Bilgilendirme notunda, "Unutulmamalıdır ki; belediyelerimize karşı hukuksuz girişimlere heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı'ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklardır" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, İBB'ye yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatılmasıyla ilgili soru üzerine, polis baskınlarına karşı belediye başkanlarının alacakları önlemlere ilişkin metni güncelleyeceklerini açıklamıştı.

Bütün CHP'li belediyelere gönderildi

Bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında Aralık ayında, Kayseri'de yapılan belediye başkanları toplantısında oluşturulan CHP Yerel Yönetimler Hukuk Komiyonu, teftiş, soruşturma gerekçesiyle belediyelere yapılabilecek olası "polis baskını"na karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgi notununu güncelledi.

CHP'li bütün büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine bugün gönderilen 9 maddelik "bilgilendirme notu"nda, Hukuk Komisyonu'nun her türlü hukuki desteği vereceği de vurgulandı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı, CHP Hukuk Komisyonu'nun belediyelere gönderdiği "bilgilendirme notu"nda şu önerilere yer verildi:

  • "Soruşturma haberi alınır alınmaz; Genel Merkez'e, Genel Merkez Belediye Hukuk Komisyonu'na ve İl Başkanlığı'na ivedilikle bilgi verilmelidir.

  • "Soruşturma kapsamında yapılacak bütün iş ve işlemler sırasında, avukatların hazır bulunması sağlanmalıdır. Avukatlar gelmeden iş ve işlemlere başlanmasına müsaade edilmemelidir.

  • "Arama ve el koyma kararı sorulmalı, eğer varsa hukukçular eşliğinde detaylı olarak incelenmelidir. Karar yoksa arama ve el koyma işlemlerine izin verilmemelidir.

  • "Arama işlemi sırasında toplanan belgelerin onaylı bir sureti alınmalıdır. Soruşturma ile ilgili olmayan belgelere el konulmasına karşı çıkılmalıdır.

  • "Belediyedeki tüm bilgisayarların şifreleri mutlaka başkanlıkta da bulunmalıdır. Bilgisayarlarda inceleme yapılmasına ilişkin arama kararı mevcutsa, kolluk tarafından sadece soruşturma konusu dosyaların bir kopyası alınabilir. Bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulması yasal değildir. El konulması halinde, bilgisayarların ve sabit disklerin mutlaka bir kopyası alınmalıdır.

  • Kolluk tarafından görüntü kaydı alınıp alınmadığına bakılmaksızın, aramaya dair tüm işlemler görüntülü olarak kayıt altına alınmalıdır.

  • Tutanak düzenlendiği sırada, kabul edilmeyen taleplerimiz ihtirazi kayıt olarak tutanağa yazılmalıdır.

  • Arama ve diğer işlemler sırasında, olaya dair ifade anlamına gelecek beyan ve açıklama yapılmamalıdır.

'Topyekün mücadele' vurgusu

  • "Unutulmamalıdır ki; belediyelerimize karşı hukuksuz girişimlere heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı'ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklardır. Yerel demokrasinin ana unsuru olan belediyelerimize yönelik kumpas operasyonlarına asla geçit verilmeyecek, millet iradesine darbe vurulmasına yönelik gayretlere karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımız kullanılacak, mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
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