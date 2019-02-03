CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı hakim karşısında

Bilecik’te alkollü bir mekandan çıktığı esnada bir kişiyi döverek ağır yaralayan CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, yargılandığı davada sekizinci kez hakim karşısına çıktı.

Bilecik’te bir seramik fabrikasında şoför olarak çalışan Ayhan Güven (40), 2 Nisan 2016 gecesi içkili bir restorana gitti. Yemeğin ardından evine dönmek üzere ayrılan Güven, karanlık bir noktada tuvalet ihtiyacını giderdi. İddiaya göre buna eşiyle birlikte tanık olan CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan ile Güven arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi ile Ayhan Güven yaralandı. Ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan Güven’in diz kapağının parçalandığı belirlenerek, ilk tedavisinin ardından İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 ameliyat geçiren ve dizine platin takılan Güven’in yaralarının şeker hastalığı nedeniyle zor kapandığı belirtildi. Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin hakkında ise Güven’i kasten yaralamaktan dava açıldı. Gültekin, 11 yıl hapis cezası ile yargılandığı davada sekizinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 20 Mayıs tarihine ertelendi.

Öte yandan yaşanan olayların basına yansımasının ardından 2 Mayıs 2016 tarihinde basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, kimseyi darp etmediğini iddia etmişti.



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