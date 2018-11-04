HABER

"CHP bin 398 belediyede adayını gösterecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Cumhuriyet Halk Partisi bin 398 belediyede, her yerde adayını gösterecek. En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi bin 398 belediyede, her yerde adayını gösterecek. En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız." dedi.

Torun, CHP Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere 5 ay gibi kısa bir süre kaldığını anımsatarak, parti olarak seçim çalışmalarına her anlamda devam ettiklerini söyledi.

Genel merkez olarak daha önce 44 ile milletvekili ve parti meclisi üyesi göndererek buralarda belli çalışmalar yapmalarını istediklerini anlatan Torun, söz konusu 44 ilin raporlarının hazırlandığını ifade etti.

Torun, ardından 16 ile daha milletvekili arkadaşlarının yönlendirildiğini vurgulayarak, bu illerin raporlarının ise kısa süre sonra ulaşacağını aktardı.

Torun, 60 ilde adaylaşma noktasında önemli ölçüde belli verileri elde etmiş olacaklarını belirterek, "Geriye 21 ilimiz kalıyor. Onu da mutlaka bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün örgütlerimizle bu anlamda diyaloğa geçtik. Onların görüşleri doğrultusunda geniş katılımlı eğilim yoklaması, anketler veya ön seçim tercihlerini aldık ve buna göre parti meclisinde bu kararları değerlendireceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi bin 398 belediyede, her yerde adayını gösterecek. En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız." ifadesini kullanan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız. Geçmişte aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde bugün en az iki üç aday adayı arasında adayları belirleme noktasına geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk, şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesidir. Zaten seçmenlerimizde seçim kampanyasını başlattığımızda birçok belediyede en iddialı partinin CHP olduğunu görecektir."

Torun, bir gazetecinin "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı noktasında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ordu'nun bütün ilçelerinde aday adaylarımızın tamamı oldukça iddialı. Mutlaka aralarında bir değerlendirme yaparak ortak akılla seçimi kazanabilecek arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Gerek ilçelerimizde gerekse büyükşehir belediyesinde halkın beklentilerine karşılık verecek arkadaşlarımız görev alacaktır. Benim adaylığım noktasında ise henüz böyle bir konu yok ama her zaman söylediğim gibi ben bugüne kadar verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Hiçbir zaman sorumluluktan da kaçmadım ama şimdilik genel merkezde görevim gereği yürüttüğüm bir süreç söz konusu."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
CHP'li Torun: Doğu ve Güneydoğu'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi varCHP'li Torun: Doğu ve Güneydoğu'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi var
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçlarıSeçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu seçim yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.