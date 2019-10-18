HABER

CHP binasını işgal eden 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını işgal ederek pankart astıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını işgal ederek pankart astıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Barış Harekatı'na verdikleri destek dolayısıyla CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını, 16 Ekim günü işgal ederek yasadışı pankart açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 3'ü "Parti faaliyetini engellemek" suçundan tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Oktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulunduOktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu
Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.