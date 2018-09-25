"Ekonomi, sarayın ekonomisi ile halkın ekonomisi olarak ikiye bölünmüş durumda. Halkın ekonomisinde kriz var, intihar var, ekonomik darboğaz var, ailede huzursuzluk, geçimsizlik var. Eğer biz, 'Türkiye'nin kurucu partisiyiz, Türkiye'deki kurtuluşun partisiyiz, aynı zamanda Türkiye'yi geleceğe taşıyacak partiyiz' diyorsak ki diyoruz, öyleyiz. Bizim üzerimizde ağır bir sorumluluk var. Bu ağır sorumluluk Türkiye'yi 3 ay önce seçimden çıkmış bu iktidardan kurtarma sorumluluğu."

Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim ve toplumsal barışta ağır sorunlarla karşı karşıya bulunulduğunu savunan Salıcı, son bir haftada üç büyük köklü ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini aktardı.

Salıcı, Plaza 16 Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde Bursa'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Düzce, Sakarya, Bilecik il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen CHP Bölge Toplantısı'nda, son 10 gün içinde ekonomiyi toparlamak için 3 adım atıldığını ancak bunun fayda etmediğini ileri sürdü.

Salıcı, yerel seçim sürecinde, topluma güven verecek politikaları ve kadroları ortaya koyacaklarını kaydetti.

Bunu ortaya koyarken de konuşacaklarını ve kendi içlerinde görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Salıcı, "Geçmişe değil, geleceğe bakarak Türkiye'nin geleceğini kuracak bir mücadeleyi hep beraber örgütleyeceğiz. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. 16 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından Türkiye'yi kurtarmak mümkün mü? Evet, mümkün. Şu anda yaşadığımız durum, yani sadece ekonomide değil, dış politikada da eğitimde de toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sıkıntıların çözümünün CHP'nin sosyal demokrat, halkçı belediyelerinde mümkün olduğunu gösterecek bir süreci hep beraber ortaya koymak yükümlülüğündeyiz." diye konuştu.

Bölge milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda parti üyesinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

