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CHP, Bolu'da kampa giriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

CHP, TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Bolu Abant'ta kamp yapacak.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- CHP, TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Bolu Abant'ta kamp yapacak. Kampta yerel seçimlerde izlenecek stratejiler de görüşülecek.
CHP'nin TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısının programı açıklandı. Açıklama kapsamında toplantı yarın Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Büyük Abant Otel'de gerçekleştirilecek akşam yemeği ile başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirme toplantısı kapsamında 28 Eylül Cuma günü basına açık sunuş konuşması yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak milletvekillerine hitap edecek. Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi de kamptaki değerlendirmeler arasında yer alacak. CHP'nin yerel seçim ilkelerinin belirleneceği belgeye son şekli verilecek. Belge, kamp sonrası kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, Faik Öztrak ise ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak. Kampın cumartesi günü yapılacak oturumunda ise milletvekillerine yönelik etkili iletişim semineri düzenlenecek. Sunum, Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez tarafından gerçekleştirilecek. Toplantı 30 Eylül Pazar günü basın sunumu ile sona erecek.

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