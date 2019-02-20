CHP Buca adayını değiştirdi (2)

PARTİLİLERDEN TEPKİ
CHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili slogan atarak, listenin değişmesine tepki gösterdi. 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrıldı.
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