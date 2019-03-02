CHP Buca Gençlik Kolları yönetimi istifa etti

İZMİR (AA) - CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetim kurulunun, CHP Parti Meclisi tarafından ilçe belediye başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in isminin ilçe seçim kuruluna sunulmamasına tepki olarak istifa ettiği bildirildi.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Nezir'in aday değiştirme sürecinin son günü ve saatinde mağdur bırakıldığını, partililer, Buca halkı ve gençlik kolları üyelerinin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, karar değişikliği ile partinin ciddi tepkiler toplamaya devam ettiği, partinin evladı Suat Nezir'in ailesi ve sevenlerinin kırılan onur ve itibarının kendilerine tekrar iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Biz gençler siyaseti dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyonu eğip bükmenin bir anlamı yoktur, yapılan şey düpedüz siyasi kapkaçtır. Bugün Suat Nezir'e karşı yapılan bu kapkaç operasyonunun, ileride biz gençlerin de başına gelmeyeceğinin garantisini bize kim verecek? Bizim siyaseti yozlaştıranlara karşı ses çıkartmayanlardan alacak bir dersimiz yoktur. Fakat onlar gençliğin dinamik ruhu ve temiz siyasetinden ders çıkarmalıdırlar.