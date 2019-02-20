CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

Yaşanan gerginlik üzerine parti yönetiminden kişiler araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak adaylık konusunda uzlaşamayan partililer yönetime yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyleyerek, kendi adaylarının seçilmemesi durumunda istifa edeceklerini söyledi.

CHP'de gergin anlar!

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, daha önce başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP yönetiminin, belediye başkan adaylığı değişikliğine gitmesi üzerine, aday adayı olanlar ve bazı partililer CHP İlçe Başkanlığında bir araya geldi.

Burada aday adayları adına açıklama yapan Zekiye Seda Sönmez, İzmir'in en büyük ilçesinde, partinin aday belirleme sürecinin sancılı olduğunu, daha önce adı duyurulan Suat Nezir'in isminde değişikliğe gidildiğini anımsattı.

Adaylık müracaatında bulunmayan bir kişinin aday gösterildiğini, bunun aday adaylarını, partilileri yaraladığını dile getiren Sönmez, şunları söyledi:

"Oysa her birimiz bu yeterliliğe sahip olduğumuz için ve Buca'ya hizmet etmek için yola çıkmışız. Buradan bir çağrı yapıyoruz, gelin bu yanlıştan dönün, içimizden yani adaylık başvurusunda bulunan bir arkadaşımızı aday yapın."

Bu esnada, Suat Nezir'in yakınları ve destekçileri basın açıklamasına tepki gösterdi. Basın açıklamasının Suat Nezir'i destek amaçlı olmadığını iddia eden destekçileri, tepkilerini alkışlarla dile getirdi.

Yaşanan gerginlik nedeniyle basın açıklaması yarıda kalırken, parti yönetiminden kişilerin araya girmesi sonrası taraflar yatıştırıldı.

Tarafları sakinleştirmeye çalışan eski Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, aday belirleme şansının halen sürdüğünü, yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti.