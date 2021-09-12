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CHP Buldan İlçe Yönetimi toplu istifa etti

12.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

CHP Buldan İlçe Yönetimi toplu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti. Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"GENEL MERKEZE İSTİFALARIMIZI SUNDUK"

“Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli CHP
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