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CHP Buldan teşkilatı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 20:52 | Son Güncelleme

CHP Buldan teşkilatı istifa etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, CHP Buldan İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, görüşleri alınmadan belediye başkan adayı belirlendiği gerekçesiyle istifa etti.

Alınan bilgi göre, CHP Buldan İlçe Başkanı Özkan Beşenk, Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın yerine Hikmet Şenözen'in aday gösterilmesinin ardından toplu olarak istifalarını sundu.

Karar defterine yazdıkları istifa dilekçesinde, görüşleri alınmadan belediye başkan adayının belirlendiğini anlatan Beşenk, belediye başkan adayının açıklandığını basından öğrendiklerini belirtti.

Belediye başkan adayı konusunda aynı fikirde olmalarına rağmen gerek il yönetimi, gerekse Genel Merkez yetkililerinin ilçe örgütünün fikrini ve onayını almadan atama yapmasını siyaseten örgütü yok saymak olarak değerlendirdiklerini ifade eden Beşenk, şunları kaydetti:

"Sanki yönetim aksi bir yönde hareket ediyormuş da oldubittiye getirmek gibi bir yol tutulması kabul edilemez. Zaten mevcut adayın kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak adına önceden istifa kararını değerlendirmiştik. Bu son durumdan sonra bu koltuklarda oturarak bu il yönetimi ve genel merkez temsilcileriyle sağlıklı bir çalışma yapılamayacağı da aşikardır. Bu anlamda bir yıldır sürdürmekte olduğumuz yönetim kurulu üyeliği görevimizden istifa ederek sade üye olarak partimiz adına çalışmaya karar verdik. Ayrıca Yönetim Kurulumuz, Kadın Kolları Başkanımız Fatoş Özen ve Gençlik Kolları Başkanımız Haldun Kabacan da görevlerinden istifa etmiştir. İstifalarımızı genel merkeze faks ile sunduk."

Buldan'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın yerine Hikmet Şenözen aday gösterilmişti.

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