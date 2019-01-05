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CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Mustafa Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl ilçesine yaptı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Mustafa Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl ilçesine yaptı. Ankara’dan bugün dönen Mustafa Bozbey, ilk olarak partisinin İnegöl ilçe teşkilatını ziyaret etti. Seçim otobüsüyle İnegöl’e gelen Bozbey, ilçe teşkilatı önünde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Dualar eşliğindeki küçükbaş kurban kesiminin ardından hediye edilen İnegölspor atkısını boynuna takan Bozbey, şöyle konuştu: "İnegöl’ün sorunlarını biliyoruz. Bursa’ya gülümsetmek için geliyoruz ama doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar gülümsetmek için geliyoruz. İnegöl’ü de gülümseteceğiz. Mobilya sanayi isim yapmış ama dünyada bir yere gelememiş durumda. Bizim de Büyükşehirin katkılarıyla birlikte gelecekte İnegöl mobilyası dünyanın her yerinde olacak. Böylelikle daha da kalkınacak. Bu konuda çalışmalarımız var. Var gücümüzle çalışacağız. Her ilçede veya büyükşehirde hizmet vermiş başkanlarımızı her zaman anacağız. Onlara sahip çıkacağız. Onların yaptıkları iyi eserlere de sahip çıkacağız, ama daha iyisini de yapmak için mücadele edeceğiz. İnegöl'de de hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah onlardan daha iyi hizmet yapmak için geliyoruz.” CHP İnegöl İlçe Başkanı Necmi Demir de, “Bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış olanların hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Ama şu anda Nilüfer’i güldüren başkanımızdan, 17 ilçemizi de güldürmesini istiyoruz. Başarılar diliyorum” dedi.

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