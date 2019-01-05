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CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

BOZBEY: BURSA'DA EŞİTSİZLİĞİ VE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ KALDIRACAĞIZ CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylığının kesinleşmesinin ardından Mustafa Bozbey, inegöl ziyaretinin ardından Bursalılarla buluştu.

CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)

BOZBEY: BURSA'DA EŞİTSİZLİĞİ VE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ KALDIRACAĞIZ
CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylığının kesinleşmesinin ardından Mustafa Bozbey, inegöl ziyaretinin ardından Bursalılarla buluştu. Kent meydanında toplanan Bursalılar, Bozbey'i meşaleler, pankartlar ve sloganlarla karşıladı. Bozbey'e Bursalılara hitap ettiği konuşmasında CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın ile CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da eşlik etti. Bozbey yaptığı konuşmada, "Sizlerin desteği ve isteğiyle buradayız. Hizmet ve Bursa’yı gülümsetmek için buradayız. Tarih boyunca hep önder olmuş, Yenişehir, İznik’i ile başkent olmuş Bursa. 17 ilçesiyle Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa” dedi.
Yapılar yüzünden Bursa’nın simgesi Ulu Cami’nin, Tophane bölgesinin görünmediğini söyleyen Bozbey, "Bursa 60’lı yıllardan kurulan ilk fabrikalardan itibaren çehresi çok değişti. Uzun süreden beri var olan ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, işsizlik, turizm sorunu yok mu? Bu güzel kentte çok güzel eserler ve miraslar var. Hangileri ortada. Bunları ortaya çıkaracağız. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Bursa’da birlikte yönetim sorunu var. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor ama bitişiğimizde Nilüfer örneği var, birlikte yönettik ne hale geldi. Birlikte, beraber, demokrasi içinde yönetmeyi Bursa’da da göreceğiz. Hep birlikte bunu sağlayacağız” diye konuştu.
'BURSA YENİDEN YEŞİLE KAVUŞACAK'
31 Mart’ta Bursa'nın yeniden yeşili kavuşacağını söyleyen Bozbey, "Bursa’ya adanmış bir ömür var. Osmangazi’nin, Yıldırım’ın, Bursa’nın yüzü gülecek. Hepimizin yüzü gülecek. Burada olmayan yüz binlerin hangi partiye oy verdiği önemli değil, insan olması yeter. Bizim kalbimiz Bursa için atıyor. Bundan sonra kentin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi aynı olacak. Eşitsizliği kaldıracağız. Ötekileştirmeyi Bursa’da kaldıracağız. Çünkü biz insanız. Onun için birbirimize sarılacağız. Bütün sorunlarımızı birbirimize sarılarak çözeceğiz. Bursa’yı birlikte güçlü hale getireceğiz. Bursa bizimle gülümseyecek. O sene bu sene dostlar, buna inanın. O sene bu sene olacak. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız. Allah utandırmasın, yolumuzu açık etsin" dedi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)
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CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)

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